Dantes Cardosa tras su salida de ‘La Charanga Habanera’ sorprendió a muchos al anunciar que ingresaba al Grupo 5. Un tiempo después renunció a la agrupación de cumbia y reveló la verdadera razón por la que tomó esta decisión.

¿Por qué Dantes Cardosa se fue del Grupo 5?

El cantante contó que cuando conoció a Elmer Yaipén en Chiclayo le propuso formar parte de la agrupación y aceptó al enterarse que el sueldo era mucho más que en La Charanga Habanera.

Sin embargo, cuando escuchó que posiblemente Christian Yaipén llegaría al Grupo 5, sintió que su etapa en la agrupación de cumbia había llegado a su fin.

“En todas las orquestas que he pasado, he tenido la dicha de ser el cantante líder. Entonces, yo veía, lo veía venir, como que me iban a desplazar. Cómo explicarte, como él es Christian, el dueño, y los hermanos son los dueños, le van a dar muchas más canciones, más protagonismo, es lógico, más vitrinas y lo van a vender a él. Entonces, yo iba a pasar a un segundo plano. Como yo veo ahorita, y te soy sincero, que los otros cantantes están en un segundo plano, están en la sombra y yo no estoy acostumbrado a estar en la sombra. Yo siempre he tenido la suerte y la dicha de estar en el ojo y me retiré a tiempo”, declaró a La República.

Dantes contó que cuando le informó su decisión a Elmer Yaipén, el líder de la agrupación entendió sus razones y le deseó lo mejor.

“Me dijo ‘te deseo suerte, avanza, si quieres, te apoyamos’. Fue muy lindo de su parte y hasta ahora yo me sigo comunicando con ellos, con Elmer más que todo, que siempre me trató muy bien”, finalizó.