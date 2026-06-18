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La modelo cuestionó a Farfán, dejando entrever que este no conocería realmente los gustos de su hija | Foto: Archivo GEC / Instarándula / Composición EC
La modelo cuestionó a Farfán, dejando entrever que este no conocería realmente los gustos de su hija | Foto: Archivo GEC / Instarándula / Composición EC
Por Redacción EC

Luego de que Jefferson Farfán hiciera público el monto mensual que destina a la manutención de su hija con Darinka Ramírez, la modelo peruana cuestionó las declaraciones del exfutbolista, dejando entrever que sería un padre ausente.

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