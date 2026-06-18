Luego de que Jefferson Farfán hiciera público el monto mensual que destina a la manutención de su hija con Darinka Ramírez, la modelo peruana cuestionó las declaraciones del exfutbolista, dejando entrever que sería un padre ausente.

Y es que, en medio del conflicto que Farfán mantiene con la presentadora de televisión Magaly Medina, a quien cuestionó por el presunto incumplimiento de sus jornadas de servicio comunitario, el exdelantero de Alianza Lima reveló que abona de forma estricta S/ 7,000 mensuales, tal como le habría ordenado el Poder Judicial.

“Con mucho gusto le digo: paso 7 mil soles por asignación anticipada ordenada por un juez. Antes pasaba 9 mil soles”, precisó el exjugador ante las declaraciones previas de Magaly, quien se defendía de las acusaciones en su contra.

Jefferson Farfán revela cuánto da de pensión a su última hija y Darinka Ramírez lo cuestiona. (Foto: Instagram / @jefferson_farfan_oficial)

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La respuesta de Darinka Ramírez

Estas palabras generaron una respuesta inmediata de Ramírez, quien a través de un mensaje al portal Instarándula ironizó en que el cumplimiento de una orden legal no cubriría todas las responsabilidades paternales, sugiriendo además que Farfán se habría negado a asumir gastos escolares de la menor.

“¿Sabes qué le gusta a tu hija sí o no? Porque todos saben que hay plata como cancha, pero para el colegio la mamá es la encargada económica”, sentenció de forma tajante en la red social.

Mensaje de Darinka Ramírez

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Melissa Klug sobre conflictos legales con Jefferson Farfán

Por otro lado, la situación legal del exseleccionado nacional también motivó el pronunciamiento de Melissa Klug, madre de dos de sus hijos varones, quien detalló el impacto emocional y económico que, según dijo, le han generado los doce años de procesos judiciales que mantiene tanto con el exfutbolista como con la madre de este.

“Los juicios te desgastan emocionalmente, te quitan plata. En particular a mí no tengo el dinero que tiene el señor, ni los poderes ni los contactos que tiene él. A mí sí me afecta bastante porque soy yo la que tiene 24/7 a sus hijos, yo soy quien los cría”, dijo en el podcast ‘Q’Bochinche’.

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