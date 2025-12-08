Darinka Ramírez, madre de la última hija de Jefferson Farfán, reveló que fue víctima de la delincuencia. Según relató en sus redes sociales, sufrió un asalto con arma de fuego cuando se encontraba en la calle con su pequeña niña.

A través de sus stories en su cuenta oficial de Instagram, Ramírez compartió un mensaje denunciando que la “inseguridad está cada vez peor”. Además, relató que la asaltaron con una pistola.

Si bien no reveló detalles sobre lo sucedido, la publicación de Darinka Ramírez precisa que ni ella ni su hija sufrieron alguna agresión física.

“La inseguridad está cada vez peor, acabo de ser asaltada con pistola estando con mi hija. Qué desastre el país, pero gracias a Dios estamos a salvo”, escribió Darinka en su publicación.

Darinka Ramírez, expareja de Jefferson Farfán, fue víctima de robo con arma de fuego. (Foto: Instagram)

¿Quién es Darinka Ramírez?

Darinka Ramírez es una influencer, modelo y emprendedora peruana que ganó notoriedad luego de conocerse que es la madre de la hija menor del exfutbolista Jefferson Farfán. Además de su presencia activa en redes sociales, destaca por liderar su propia marca de ropa infantil.

Darinka Ramírez, expareja de Jefferson Farfán, fue víctima de robo con arma de fuego. (Foto: Instagram)

En 2025 dio un paso hacia el ámbito artístico al protagonizar el videoclip “Quieres ser mi amante”, de Los Conquistadores de la Salsa, ampliando así su exposición mediática más allá de las plataformas digitales.