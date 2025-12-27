El pasado 25 de diciembre, la modelo peruana Darinka Ramírez confirmó su segundo embarazo en redes sociales, generando una ola de sorpresa en sus seguidores, pues tampoco reveló la identidad del progenitor y actual pareja.

“El amor vuelve a florecer en mi vida. Con gratitud y mucha ilusión espero a mi segunda hija, un nuevo comienzo lleno de esperanza”, expresó Ramírez, durante las celebraciones por Navidad.

Darinka Ramírez niega que salsero sea el padre de su última hija

Según informó Trome, la ‘influencer’ estaría en su quinto mes de gestación y desmintió que el padre de su última hija sea el salsero Alberto Cotrina, de Los Conquistadores de la Salsa, con quien ha sido vista en videos para TikTok e Instagram.

“Solo quiero decir que el cantante no tiene nada que ver conmigo, solo tuve un contrato con la orquesta y nada más”, puntualizó Ramírez, descartando así los rumores que involucraban al músico conocido como 'Albertico, el timbalero’.

¿Quién es el padre de la última hija de Darinka Ramírez?

En otra ocasión, Ramírez compartió detalles sobre su actual pareja, que según ella, asumió la crianza de su hija con Jefferson Farfán, a quien habría dedicado indirectas comparando su rol paternal.

“¿Qué te hace pensar que mi pareja no asume responsabilidades y se ocupa de una niña que no es suya? ¡Y es más padre!”, respondió a una usuaria que la criticó por supuestamente vivir, junto a su novio, en el departamento pagado por Farfán.

Darinka Ramírez confirma tener pareja y manda fuerte indirecta contra Jefferson Farfán.

Sin embargo, Darinka prefirió mantener su nombre en reserva, aunque no elogió sus cualidades. “Es alguien que sabe querer a mi hija, no solo con palabras, sino con hechos, y me sorprende cada día”, afirmó.

El comentario de Darinka Ramírez sobre el padre de su última hija

La 'influencer’ compartió una fotografía simbólica donde se aprecian las manos de su hija mayor y de su actual pareja sobre su vientre, reafirmando la unidad de su nuevo núcleo familiar.