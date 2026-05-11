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Darinka Ramírez lamenta que Jefferson Farfán haya pedido la reducción de pensión para su hija. (Foto: Instagram / @darinkaramirezl - @jefferson_farfan_oficial)
Darinka Ramírez lamenta que Jefferson Farfán haya pedido la reducción de pensión para su hija. (Foto: Instagram / @darinkaramirezl - @jefferson_farfan_oficial)
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Darinka Ramírez rompió su silencio y calificó de injusta la solicitud de Jefferson Farfán de bajar la pensión alimenticia para su hija en común. Como se sabe, el exfutbolista de Alianza Lima habría pedido la reducción de la pensión a S/4,200.

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