Darinka Ramírez rompió su silencio y calificó de injusta la solicitud de Jefferson Farfán de bajar la pensión alimenticia para su hija en común. Como se sabe, el exfutbolista de Alianza Lima habría pedido la reducción de la pensión a S/4,200.

En una reciente declaración al diario Trome, Darinka cuestionó que la ‘Foquita’ presuma su gran estilo de vida y que, a la vez, pida reducir la pensión a su propia hija, pese a que tiene la capacidad de darle un estilo de vida similar al suyo.

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“Es público el estilo de vida que lleva él, los lujos que se da. Sin embargo, que quiera bajar la pensión a su propia hija o no quiera brindarle la calidad de vida que puede darle, no me parece”, declaró Ramírez al citado medio.

Darinka Ramírez, su hijita y Jefferson Farfán. (Foto: Instagram / @darinkaramirezl) / SYSTEM

Asimismo, Darinka Ramírez también calificó de injusta la petición de Jefferson Farfán de reducir la pensión a su hija, ya que él también presume en sus redes sociales el gran amor que tiene hacia la menor, hecho que no estaría demostrando al querer reducir sus beneficios económicos.

“Para mí, sí, porque si tú dices que amas a tu hija, porque lo expone totalmente (en redes sociales). Entonces, ¿por qué reducir el monto? Eso (dinero de la pensión) no es para mí, porque a las finales ni siquiera el monto que brinda cubre todas las necesidades de mi hija”, aseguró.

Por su parte, el abogado de Darinka Ramírez, Wimer Arica, aseguró que han solicitado el adelanto de audiencia con Jefferson Farfán para esclarecer los hechos lo antes posible.

“La otra parte (Jefferson) ha presentado una apelación indicando que solo puede dar una pensión de 4 mil 200”, indicó el abogado de Darinka Ramírez, añadiendo que el caso continuará el debido proceso.