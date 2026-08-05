Este hecho ocurre en medio de diferencias y batallas legales entre ambos padres | Foto: Instagram (@darinkaramirezl)
Este hecho ocurre en medio de diferencias y batallas legales entre ambos padres | Foto: Instagram (@darinkaramirezl)
Por Redacción EC

Este miércoles 5 de agosto, la ‘influencer’ Darinka Ramírez logró viajar al extranjero por primera vez junto a su menor hija, fruto del romance que tuvo con Jefferson Farfán, tras obtener el permiso legal del ahora empresario, con quien mantiene diversos conflictos legales.

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