Este miércoles 5 de agosto, la ‘influencer’ Darinka Ramírez logró viajar al extranjero por primera vez junto a su menor hija, fruto del romance que tuvo con Jefferson Farfán, tras obtener el permiso legal del ahora empresario, con quien mantiene diversos conflictos legales.

En sus redes sociales, Ramírez difundió imágenes desde un avión con la menor para confirmar el inicio del viaje, agradeciendo de forma directa a su representante legal, Wilmer Arica, por gestionar la autorización correspondiente.

“Gracias a mi abogado Wilmer Arica por gestionar todo el trámite de salida del país de mi bebé, que es lo que esperaba desde hace mucho, pasar días bonitos con ella y que disfrute todo lo que puede y merece ”, escribió la influencer.

Publicación de Darinka Ramírez

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Según declaraciones previas de Ramírez, el viaje no se realizaba por la falta de autorización del exdeportista.

Por el momento, la madre no ha revelado el país de destino. Tras la difusión del viaje, Farfán compartió en sus historias de Instagram un mensaje motivacional junto a imágenes de sus otros hijos y contenido de sus proyectos personales.

Este hecho ocurre en medio de conflictos legales entre ambas partes. Desde marzo de este año, Farfán otorga una pensión de alimentos de S/ 7.000 mensuales para la menor, monto que el exfutbolista busca reducir a S/ 4.200 mediante una solicitud legal, decisión que Ramírez ha cuestionado, pues para ella esto no cubriría la totalidad de los gastos.

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