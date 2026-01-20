Darinka Ramírez revela si Jefferson Farfán le dijo algo tras anunciar su embarazo

Darinka Ramírez, madre de la última hija de Jefferson Farfán, reapareció durante el reciente concierto de Bad Bunny en Lima y contó detalles de su embarazo. Además, la empresaria reveló si es que conversó con la ‘Foquita’ tras anunciar que estaba en la dulce espera.

En entrevista con el programa “Amor y Fuego”, Ramírez contó detalles de su embarazo y fue consultada por si había conversado con el exfutbolista, quien es padre de su última hija.

Según explicó, ella no mantiene conversaciones con Jefferson Farfán y descartó que exista algún tipo de cercanía más allá de su responsabilidad como padres.

Darinka Ramírez asegura que no tiene comunicación alguna con Jefferson Farfán.

“No tenemos comunicación para nada”, precisó Ramírez, quien también aclaró que Farfán sigue cumpliendo con su hija, pero con lo mismo desde que nació la menor.

“Sí, por ahí que la ve, pero no quiero hablar de ese tema. Cumple con lo mismo desde que nació mi hija, pero se están viendo los temas legales que demoran mucho”, aseguró.

Rodrigo González cuestiona rápido embarazo de Darinka Ramírez.

Por otro lado, Darinka Ramírez prefirió evitar los detalles al hablar del padre de su bebé. “Prefiero estar así. De hecho, por ahí me van a grabar, pero prefiero las cosas tranquilas”, dijo la expareja de la ‘Foquita’.