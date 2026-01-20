Darinka Ramírez revela si Jefferson Farfán le dijo algo tras anunciar su embarazo

Darinka Ramírez, madre de la última hija de Jefferson Farfán, reapareció durante el reciente concierto de Bad Bunny en Lima y contó detalles de su embarazo. Además, la empresaria reveló si es que conversó con la ‘Foquita’ tras anunciar que estaba en la dulce espera.
Darinka Ramírez, madre de la última hija de Jefferson Farfán, reapareció durante el reciente concierto de Bad Bunny en Lima y contó detalles de su embarazo. Además, la empresaria reveló si es que conversó con la ‘Foquita’ tras anunciar que estaba en la dulce espera.
En entrevista con el programa “Amor y Fuego”, Ramírez contó detalles de su embarazo y fue consultada por si había conversado con el exfutbolista, quien es padre de su última hija.
Por otro lado, Darinka Ramírez prefirió evitar los detalles al hablar del padre de su bebé. “Prefiero estar así. De hecho, por ahí me van a grabar, pero prefiero las cosas tranquilas”, dijo la expareja de la ‘Foquita’.