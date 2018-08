Cruz Beckham, hijo de David Beckham y Victoria Spice, viene sorprendiendo al mundo con su talento para la música. Lo que se hereda no se hurta y Cruz es la mejor representación de dicho refrán.



El hijo de David Beckham viene mostrando sus habilidades para el canto y la guitarra y su madre acaba de publicar un video donde aparece realizando un cover del tema "Love Yourself".



Cultivar. Desde pequeño, Cruz Beckham ha venido mostrando todo su talento en el piano y la guitarra. El joven artista tiene una cuenta de Instagram en donde se luce con algunos famosos y tiene más de un millón de seguidores.



Cruz Beckham lanzó su primer tema con fines benéficos: 'If Every Day Was Christmas'.



Cruz Beckham junto a Taylor Swift. (Fotos: Instagram) Cruz Beckham junto a Taylor Swift. (Fotos: Instagram)

En el video de publicado por Victoria Spice se puede ver al adolescente cantando 'Love Yourself', hit de Justin Bieber. El clip de la esposa de Beckham tuvo más de dos millones y me dio de reproducciones y los más halagadores comentarios.



"Es una futura estrella", "Ese chico será todo un éxito", "Todo el talento musical de la madre", "¿Dónde se presenta?", "Una estrella digna de los padres", son algunos comentarios que se pueden en el Instagram de la ex Spice Girls.



Cruz Beckham también usa su cuenta de Instagram para subir algunos temas que realiza en casa y también acaba de publicar con artistas de talla mundial como Taylor Swift y Ed Sheeran.