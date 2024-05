El actor David Villanueva, quien recientemente se ha ganado la atención del público con su papel de ‘Xavi Sanz’ en “Al fondo hay sitio”, confesó que se encuentra soltero tras haber terminado una relación de tres años con una mujer en España.

En una reciente entrevista con el diario Trome, el actor español confesó que era muy difícil mantener una relación a distancia, por lo que prefirió terminar con ella antes de venir a Perú para trabajar.

“Estoy soltero, he tenido pareja en España, pero este es un oficio complicado y es difícil mantener una relación a distancia. He tenido pareja durante los últimos tres años, era una chica española, pero no se puede mantener ciertas relaciones a la distancia, es complicado”, contó Villanueva.

“Es un oficio que te obliga a darle mucho tiempo, no siempre puedes tener una persona que lo entienda, es un trabajo que demanda mucha involucración personal”, añadió.

Por otro lado, Villanueva también habló sobre sus nuevos proyectos lejos de la televisión. Según dijo, tiene pensado lanzarse como cantautor con un tema que escribió hace 10 años, pero que recién se anima a lanzar.

“Estoy preparando una canción, va a hacer mi primera vez, voy a lanzarme como cantautor. Es una canción dedicada a todos aquellos que han emigrado alguna vez de su tierra, de su ciudad, de su continente, la escribí hace 10 años y me he animado porque he tenido la valentía de mostrarme como cantante... aunque me considero un contador de historias”, aseguró.