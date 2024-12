La comediante Dayanita, reconocida por su participación en “JB en ATV”, denunció a Radio Karibeña por una publicación en redes sociales que utilizó su imagen en un controvertido saludo, calificándolo de “transfóbico” e “irrespetuoso”.

En un fotomontaje difundido por la emisora, la humorista fue retratada con un casco acompañado del título “Día del Minero”. Este gesto generó su molestia, por lo que publicó un video en sus redes sociales calificando la imagen como una burla hacia su persona y advirtiendo que tomaría acciones legales contra el medio.

Por otro lado, enfatizó que no tolerará el uso irrespetuoso de su imagen. “No me parece justa la publicación de Radio La Karibeña hacia mi persona. Yo sé que mi trabajo es la comedia, pero que la gente se quiera burlar con una publicación de burla a mi persona, no lo voy a permitir”, expresó visiblemente molesta.

Además, la comediante acusó a Radio Karibeña de transfobia, argumentando que el fotomontaje vulneraba su dignidad. “En vista que la radio no se pronunció conmigo, están haciendo homofobia, transfobia y maltrato psicológico”, expresó, confirmando que iniciará acciones legales. “[...] Mi abogado se encargará”, finalizó.

Por su parte, Radio Karibeña respondió a las acusaciones a través de un comunicado en redes sociales, indicando lo siguiente: “Queremos disculparnos por una reciente publicación que pudo causar incomodidad a nuestra querida amiga Dayanita. No fue nuestra intención generar malestar”. Para luego agregar que no tenían intenciones de ofenderla.