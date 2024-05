Lo confrontó en televisión. La actriz cómica Dayanita Sifuentes encaró a su expareja, el también cómico ambulante Junior Flores “Topito”, tras haber sido captado besando a otra mujer en Sullana.

Mediante una entrevista con el programa “Todo se filtra”, de Panamericana TV, la integrante de “JB en ATV”, dijo que Topito nunca la oficializó como pareja porque sentía vergüenza de ella por su identidad sexual.

“No tuve una relación estable ni muy bonita, siempre ha negado que estaba conmigo, a mí me ocultaba frente a la gente, quizá era porque soy una chica trans”, dijo la joven.

Tras ello, cuestionó que Topito se muestre cariñoso con otras mujeres cisgénero (satisfechas con su sexo de nacimiento), pero con ella prefería “ocultarse”.

“¿Por qué con una mujer sí puede besarse y darle la mano y por qué conmigo sí se avergonzaba?. Siempre se avergonzó de mí, pero cuando salía a fiestas, él era el pendejo del barrio...”, agregó Dayanita.

De ese modo, Dayana contó que se asume como mujer desde los 12 años, por lo que no está dispuesta a mantener una relación con Topito. “Él es mi cruz que cargé por año y medio”, sentenció.

CONOCE MÁS: Dayanita y la promesa que le hizo a Jorge Benavides para regresar a su programa cómico

Las palabras de Topito





A su vez, el cómico Topito le dio la razón a Dayanita, diciendo que está arrepentido por el trato que le dio. Tras ello, se justificó diciendo que no formalizó su relación por temor al “qué dirán”.

“No es temor, pero vivimos en un mundo tan estúpido, la gente mucho juzga, tengo dos pequeños que estudian en el colegio y a veces el bullying... yo en mis redes trato de no subir a mis hijos...”, dijo.

Por otro lado, ante las imágenes de la supuesta infidelidad, Flores aseguró que no mantenía una relación con Dayanita, por lo que no habría sido una traición.

“Todo el Perú no sabe cómo son las cosas. Para mí eso no es ampay porque soy una persona soltera. No la he engañado, no estoy con ella. Desde el 23 de diciembre no estoy con ella”, sentenció.