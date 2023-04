“Siempre voy a ser agradecida. Es un excelente maestro”, fueron las primeras palabras de la comediante hacia su ex jefe Jorge Benavides. Ante la interrogativa de María Pía Copello, cuál fue el motivo de su despido, ella respondió lo siguiente.

“Fue una llamada de atención como todo jefe, falté a una de las grabaciones. No llame, no dije nada, solo lo comunique pasada la hora de grabación. Tengo el problema que cuando me siento mal, soy de no responder las llamadas telefónicas a nadie. Reconozco que fue un error mío y eso me costó el trabajo”, precisó Dayanita, quien reconoció que sus inasistencias injustificadas ya habían ocurrido en dos oportunidades más.

Luego, la actriz cómica reconoció que si bien es cierto que los artistas pasan por mareos por la popularidad de consiguen por su trabajo en la televisión, afirmó que siempre ha tratado de mantenerse humilde y ayudar a sus compañeros en momentos difíciles. Por ello, le dolía que las personas en las redes sociales la insultarán y le digan mal agradecida por haberse ido del programa de ATV.

EN NEGOCIACIONES CON EL REVENTONAZO DE LA CHOLA

El personaje de “Dayanita”, contó que existe un acercamiento con Ernesto Pimentel para ingresar al Reventonazo de la Chola, sin embargo, aún no terminan las negociaciones.

Además, dejó en claro que no se sentiría opacada por la “Uchulu”, pues esta era una artista invitada del programa de la Chola Chabuca, y de concretarse su ingresó, ella se incorporaría al elenco estable.

Durante su encuentro con Carlos Vílchez, en su personaje de “La Carlota”, mencionó que mantenían un trato amable y que compartieron muchas anécdotas cuando trabajan juntos.

“Compartíamos camerinos, nunca tuvimos problemas”, acotó Dayanita, quien tampoco descarta regresar a trabajar ATV.

Dayanita, también recibió la visita de su mamá, y no dudó en decirle que la amaba mucho.