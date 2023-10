La popular comediante Dayanita, quien participará en el programa de televisión “¿Cuál es el verdadero?”, habló de la relación que tiene con su actual pareja, el cómico Topito.

“Lo que se ve no se pregunta”, dijo Dayanita entre risas. “Ahora me siento feliz y tranquila, pero en el amor soy como las estaciones, cambio de pareja según la temporada, este año ya he tenido tres cambios”, complementó la comediante también entre risas.

La comediante también habló sobre su participación en “¿Cuál es el verdadero?”, un programa de competencia en el que los participantes deben adivinar quién es la persona real entre dos impostores. Dayanita hará dupla con el actor Miguel Vergara.

“Tengo una habilidad especial para investigar y descubrir a los mentirosos”, dijo la comediante. “Estoy aquí para detectar a todos los farsantes, llego a ganar”, finalizó.

Dayanita también se refirió a sus competidores, Úrsula Boza y Christopher. “Siempre ha sido mi sueño conocer a Úrsula y no puedo creer que llegó el día en que compartiré un set de televisión con ella”, confesó la humorista.

¿Qué dijo Gabriela Serpa acerca de Dayanita?

Dayanita fue tema de conversación durante un episodio de “La casa de Magaly”, esta vez cuando Gabriela Serpa se encontraba hablando con la Uchulú y Vanessa López.

La modelo reveló que tuvo una discusión con la humorista cuando compartían camerino durante su estadía en JB en ATV.

“Yo una vez me peleé con ella (Dayanita)”, comentó Serpa. “Es que Dayana también es jo***** y quema sangre. [...] Te agarra de punto y te jo**”, complementó.