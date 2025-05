En medio de una nueva polémica, Dayanita fue hospitalizada mientras atraviesa una delicada crisis emocional y un conflicto legal con Jorge Benavides, líder del programa ‘JB en ATV’, del cual se alejó recientemente.

Miguel Rubio, su pareja, publicó en redes sociales una fotografía donde se muestra a la comediante hospitalizada con el mensaje: “Vas a salir de esta” . No se han dado a conocer detalles sobre su estado de salud.

Dayanita hospitalizada

¿Qué problema legal tiene con Jorge Benavides?

La hospitalización de Dayanita ocurre justo cuando enfrenta un conflicto legal con Benavides, quien le habría enviado una carta notarial exigiendo el pago de una penalidad por romper su contrato de forma abrupta.

Según Alfredo Benavides, hermano del humorista y también integrante del programa, ella tendría que pagar una multa equivalente a 20 sueldos mensuales , debido a que esta sería la segunda vez que incumple su contrato.

Dayanita intentó comunicarse con Jorge por teléfono para llegar a un acuerdo, pero su solicitud fue rechazada. “Accedí a hablar por llamada, pero me dijeron que no. Me dijeron: ‘Tienes que venir, cómo has hecho eso’”, narró en ‘Todo se filtra’.

MÁS INFORMACIÓN: Dayanita presenta nuevo saliente y revelan en vivo que tiene denuncias por tráfico de drogas

Organiza pollada benéfica por Dayanita

La salud de la actriz ha generado preocupación, por lo que, Dayanita anunció que realizará una actividad benéfica.

Por ello, en redes sociales se confirmó una pollada benéfica, programada para el 31 de mayo a la 1:00 p. m. en Villa El Salvador.

El evento contará con la participación de artistas como Son y Salsa, Bryan Kamus, Luisito y Dyson, Ronald Los Positivos de la Cumbia y DJ Jhonny.

Afiche de la pollada benéfica de Dayanita

Dayanita revela crisis emocional y estafa

En declaraciones recientes, Dayanita ha compartido el profundo malestar emocional que vive. “Puedo sonreír frente a la cámara, pero cuando estoy sola en mi habitación, me frustro mucho”, confesó entre lágrimas.

También reveló haber sufrido una estafa relacionada con un evento musical, que le ocasionó la pérdida de gran parte de sus ahorros. “Fue traumático. Tengo miedo de hablar de la persona responsable, pero voy a denunciar” , declaró.