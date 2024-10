La humorista Dayanita sorprendió al público tras presentarse en “Magaly TV, La Firme” para oficializar su relación con Miguel Rubio, cantante que trabaja como imitador del colombiano Maluma. Durante la entrevista, Magaly Medina no tardó en generar polémica al revelar que Rubio tiene antecedentes por requisitorias vinculadas al tráfico ilícito de drogas.

Miguel afirmó que los cargos corresponden al mismo caso, pero en diferentes juzgados. “Es el mismo proceso, pero está en tres juzgados distintos”, explicó Rubio. Según el artista, la vinculación al delito habría ocurrido en 2018, pero como radicaba en Europa, las denuncias se formalizaron en abril de 2024.

El actual saliente de Dayanita reiteró su inocencia, para luego revelar que está cumpliendo normas de conducta impuestas por el Juzgado. “Me vincularon a una red de narcotráfico por unos amigos que tenía en común”, dijo Rubio el viernes 4 de octubre en “Magaly TV, la Firme”. “En ningún momento he comprado o vendido (droga)” , sentenció.

Dayanita respalda a Miguel Rubio, su nuevo saliente

Dayanita defendió a Miguel Rubio, afirmando que siempre estuvo al tanto de su situación legal. “Lo importante es que él ha sido transparente conmigo desde el principio”, comentó la humorista, quien es parte del elenco de “JB en ATV”. Además, destacó su honestidad: “Fue muy honesto conmigo”.

La comediante también confesó estar emocionada por esta nueva relación, aunque aclaró que, por ahora, no se proyecta a largo plazo con él. Reveló que han compartido escenario en algunas ocasiones, pero puntualizó que no tienen planes profesionales juntos. Por su parte, Rubio recalcó que no busca ningún tipo de beneficio material.

Dayanita añadió que aún no conviven, pero pasan algunos días juntos. “Él tiene sus cosas y provee todo en la casa”, señaló con emoción, y mencionó que planean mudarse juntos a San Miguel. Rubio, por otro lado, aseguró que tanto su padre como su hermana han aceptado su relación con la comediante transgénero.