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En tanto, Luigui Carbajal, que formaba parte del elencto, reveló que el monto exigido por los delincuentes era "bastante exorbitante" | Foto: Archivo GEC
En tanto, Luigui Carbajal, que formaba parte del elencto, reveló que el monto exigido por los delincuentes era "bastante exorbitante" | Foto: Archivo GEC
Por Redacción EC

Este jueves, la actriz cómica Dayanita renunció al programa cómico de Internet La Casa de la Comedia, luego de que la producción del espacio suspendiera sus operaciones tras recibir constantes amenazas y extorsiones.

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