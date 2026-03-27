Este jueves, la actriz cómica Dayanita renunció al programa cómico de Internet La Casa de la Comedia, luego de que la producción del espacio suspendiera sus operaciones tras recibir constantes amenazas y extorsiones.

“Hoy doy un paso al costado por motivo de seguridad, ya que Ponce Producciones está sufriendo atentados de extorsión”, manifestó la comediante en sus redes sociales, calificando esta etapa como un capítulo fundamental en su trayectoria.

Comunicado de Dayanita

A pesar del miedo generado por estas amenazas, la despedida de Dayanita dividió las opiniones, pues algunos seguidores criticaron que su mensaje se enfocara más en su carrera personal que en sus compañeros de reparto.

Por otro lado, los productores del programa calificaron la situación de “insostenible” y anunciaron la suspensión del espacio para “priorizar la seguridad de nuestro equipo y del público”, señalando que “les dolía cerrar ese capítulo”.

La Casa de la Comedia anunció su cierre definitivo.

Cabe recordar que, en octubre de 2024, el recinto donde se realizan las funciones ya había sufrido un atentado directo, cuando se encontró una granada de guerra en la entrada.

En aquella ocasión, la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervino para efectuar una detonación controlada, luego de que la producción recibiera amenazas de muerte y exigencias de pagos.

Por su parte, Luigui Carbajal, cantante y actor del elenco, calificó como “bastante exorbitante” el monto exigido por las organizaciones criminales y lamentó que deje sin empleo a más de 40 familias, incluidos maquillaje, vestuario y técnicos. “Es triste. Nos tomó por sorpresa y nos ha afectado mucho”, añadió.

Otras figuras como Xiomy Kanashiro también emitieron mensajes de despedida, agradeciendo al público por el respaldo durante los años de emisión. “Me voy con el corazón lleno de gratitud hacia mis compañeros. Gracias por cada momento”, dijo.