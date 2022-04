Dayanita visitó el programa de YouTube “Tú quieres show”, conducido por “ChiquiWilo”, donde reveló que no mantiene una buena relación con el comediante Alan Castillo, conocido popularmente como ‘Robotín’.

“Si he trabajado con Robotín y Robotina, pero no tengo buena química con ellos... Pasó un intercambio de palabras, pero yo prefiero mantenerme al margen. No es novedad que me digas que ‘Robotín’ habló mal de mi”, comenzó diciendo.

La integrante de “JB en ATV” explicó que la mala relación se dio después de que no se presentara a un show al que fue invitada por ‘Robotín’.

“Lo que pasa, es que él me invitó a un show, antes de que inicie la pandemia (...) por temas de grabación del programa, yo no pude llegar, me reventaban el teléfono, pero no contesté (...) yo le expliqué que no podía llegar y que me disculpé. Entonces, comenzó a sacar por las redes sociales que yo soy una malagradecida, me empezó a insultar”, comentó Dayanita.

En otro momento, Dayanita reveló que en una ocasión ‘Robotín’ fue invitado al programa donde trabaja (JB en ATV) y él trató de minimizarla.

“A raíz del tiempo, o sea, él me hizo un favor a mí también (...) tampoco, por ser artistas, él me va a tratar como querido en todas las redes sociales. Hasta en el canal trató de minimizar, en el mismo programa donde yo estaba trabajando. Donde yo lo vea, no lo saludo (...) pero hace un mes me escribió y me dijo cuál era el precio de un show mío”, puntualizó.

