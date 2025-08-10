Dayanita reapareció en televisión para ofrecer una sincera entrevista a la Chola Chabuca en “Esta noche”. La actriz cómica no tuvo reparos en hablar de diversos temas y se mostró arrepentida por su salida del programa “JB en ATV”.
Según contó Dayanita, ella ya había explicado a sus excompañeros de programa que no se sentía bien y que quería su espacio; sin embargo, reconoció que estuvo mal dejar el programa como lo hizo, a través de un mensaje.
“Ya había faltado muchas veces. Yo sé que mis amigos no son una burla”, explicó Dayanita, quien también se sinceró sobre su condición y admitió que sufre de depresión, hecho por el que prefirió no volver al programa para evitar que le pregunten por su situación sentimental.
“Tengo depresión, me sentía acorralada… Mi soledad y mis cuatro paredes que me acompañan saben lo que pasó. Nunca intenten hacerle daño a mi familia”, explicó.
Cabe señalar que la entrevista a Dayanita estuvo envuelta en la polémica desde antes de emitirse, ya que se conoció que la empresa que representa a Jorge Benavides envió una carta notarial a América Televisión, alertando que la actriz cómica mantiene un contrato vigente de exclusividad y cesión de derechos con ellos.
Según dicho documento, Dayanita no podría presentarse, ni siquiera como invitada en entrevistas, en programas o medios distintos a los autorizados por la productora.
