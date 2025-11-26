El ‘influencer’ Miguel Rubio denunció a su expareja, la actriz cómica Dayanita, por presunta agresión física y daños materiales, tras un incidente ocurrido la noche del martes en Los Olivos, que terminó con ambos detenidos.

Según el testimonio de Rubio, conocido como el ‘Maluma peruano’, la comediante transgénero reaccionó violentamente al enterarse de su decisión de terminar la relación, agrediéndolo y rompiendo sus pertenencias.

El conflicto se hizo público durante una transmisión en vivo de TikTok hecha por Miguel, donde se observa al también cantante confrontando a Dayanita dentro de la sede policial mientras ella permanece en silencio.

“Tengo grabaciones. No me voy a calmar, tú no puedes hacer eso. No porque seas una persona conocida vas a hacer lo que quieres”, expresó exaltado el joven.

El cantante también reveló que esta no sería la primera vez que ella reacciona con violencia , aunque en una ocasión anterior optó por no denunciarla tras recibir sus disculpas. “La primera vez te lo pasé. Aceptaste, lloraste y te lo pasé. No te denuncié… ya te la pasé una vez”, afirmó con indignación.

Miguel detalló el inicio de su discusión, explicando que ambos habían hablado previamente sobre terminar el romance de manera amistosa, una vez ella regresara de los Estados Unidos, donde fue a trabajar.

“Yo le dije normal, porque yo no quería estar con Dayana. Eso ya lo habíamos hablado. Estoy ingresando a mi domicilio y ella bota la moto y me golpea con la puerta”, contó Rubio.

Según su versión, Dayanita habría irrumpido en la vivienda y comenzado a causar destrozos. “Entra corriendo, comienza a coger mis cosas, la laptop, el televisor… comienza a romper todo, a romper, a romper”, dijo.

El cantante acusó a la artista de escalar la situación a la agresión física, provocándole una herida leve. “Agarró una botella de tequila y me la tiró en la cabeza, me rompió las cosas”, aseguró, añadiendo que Serenazgo intervino tras los ruidos.

A su vez, Dayanita se pronunció mediante una historia en Instagram, donde compartió un video en el que reflexiona sobre la infidelidad y lealtad en las relaciones, sin hacer mención a la denuncia en su contra.

“La lealtad es una elección. Si realmente me amas, vas a ser leal por muchas mujeres que se te presenten y si eligieras a la otra, no serías merecedor de la gran mujer que soy”, se escucha en el video compartido.