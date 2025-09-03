El nuevo representante legal de Pamela López habló sobre el futuro judicial de su caso con Christian Cueva. (Foto: Composición)
El nuevo representante legal de Pamela López habló sobre el futuro judicial de su caso con Christian Cueva. (Foto: Composición)
El abogado Gino Zamora fue designado como nuevo representante legal de , exesposa de , en el proceso familiar que ambos mantienen. Su llegada se da tras la salida de , quien condujo la defensa de López durante la etapa de negociaciones que concluyó con un acuerdo conciliatorio respecto al régimen de visitas y a la pensión de alimentos.

En declaraciones al programa ‘América Hoy, Zamora confirmó que su clienta está dispuesta a facilitar el vínculo entre el futbolista y sus tres hijos. Pamela está predispuesta a que el señor Christian Cueva pueda visitar a sus hijos. Hay un acuerdo conciliatorio y, si existen esos compromisos, tienen que cumplirse”, señaló.

El abogado también precisó que, hasta donde tiene conocimiento, nunca existió una restricción formal que prohibiera al jugador ver a los menores antes del acuerdo. Creo que no había ninguna restricción para visitar a sus hijos. Desconozco en todo caso, pero hasta donde tengo entendido, no existía restricción”, puntualizó.

El acuerdo alcanzado estableció, entre otros puntos, una pensión de alimentos de S/ 12.000 mensuales, así como un régimen de visitas regularizado para evitar conflictos mediáticos y judiciales. Según Zamora, la nueva etapa se centrará en consolidar los compromisos ya asumidos y en preparar los próximos procesos, como el divorcio y la determinación definitiva de la pensión alimenticia.

Por su parte, Christian Cueva celebró la conciliación y aprovechó unos días libres concedidos por su club en Ecuador para reencontrarse con sus hijos en Lima. En diálogo con la prensa, declaró estar tranquilo con el avance legal: “Por ambas partes las cosas se están llevando de la mejor manera. Estoy contento de verlos después de varios meses.

Las imágenes del reencuentro, difundidas por programas de espectáculos, mostraron a Cueva compartiendo con sus hijos en un restaurante de comida rápida. El futbolista estuvo acompañado de personal de seguridad, presuntamente contratado ara resguardar la privacidad del encuentro y garantizar que se desarrolle en un ambiente seguro.

