Este jueves, la joven actriz Patricia Villarreal afirmó que una representante de Del Barrio Producciones habría desatendido su denuncia contra Erick García Vilca por presunto hostigamiento sexual, al señalar que, en lugar de abordar su acusación, le habría ofrecido llevar un curso.

Según relató en “Magaly TV, la firme”, el contacto inicial se dio mediante un docente de los talleres de la productora, quien se comprometió a trasladar las evidencias del caso al área directiva de la empresa liderada por Michelle Alexander.

Sin embargo, el lunes pasado, al recibir la llamada formal de una encargada, esta omitió el incidente y prefirió hablarle sobre un curso internacional, indicándole que no había tiempo para abordar sus acusaciones.

“Ella me llama y me dice: ‘Hola, Patricia, ¿cómo estás? Tengo una masterclass para ti, van a venir los de Telemundo’“, detalló la intérprete, quien advirtió que esta trabajadora solo abordó el caso por insistencia de ella y sin dar prioridad.

En la misma llamada, Villarreal confirmó que rompió en llanto al reiterar la solicitud de separación del acusado para evitar situaciones similares con otras alumnas.

La joven actriz denunció que Erick García Vilca habría utilizado su posición para ejercer conductas de índole sexual en su contra | Foto: Magaly TV (Captura) / Composición EC

En su versión, la trabajadora pospuso el encuentro para abordar su caso hasta la tarde del miércoles siguiente porque “no tenían tiempo”, pues priorizaban el taller. “Ahí también vemos tu tema”, sostuvo que le dijeron.

“No me trataron el tema con la inmediatez”, criticó Villarreal, quien aseguró haber enviado capturas de las cámaras de seguridad que evidenciarían el presunto episodio de hostigamiento sexual.

Por otro lado, la casa realizadora afirmó que no hicieron público el caso al recibirlo pues no deseaban hacerlo público por protección a la víctima.

CONOCE MÁS: Productor rompe su silencio tras denuncia de presunto hostigamiento sexual contra joven actriz

¿Cómo fue el supuesto ‘casting’ denunciado?

El hecho se remonta a la visita de Erick García Vilca al domicilio de la actriz bajo el pretexto de realizarle un ‘casting priivado’ para un personaje dentro de una nueva producción que supuestamente realizaría.

Durante el encuentro, el extrabajador de Del Barrio le habría exigido posar en ropa de baño, para luego pedirle que se desnude. Al notar la negativa de Patricia y percatarse de las cámaras de seguridad, el sujeto abandonó el inmueble.

Frente al escándalo, Del Barrio Producciones separó a García Vilca de sus filas. Asimismo, Alexander tildó el material de inaceptable y aclaró que la compañía realiza sus casting a través de agencias especializadas.

MÁS INFORMACIÓN: Joven actriz denuncia a extrabajador de Del Barrio Producciones por presunto hostigamiento sexual

¿Cuál fue la respuesta de Erick García?

Por su parte, el denunciado negó las imputaciones indicando que este ‘casting’ correspondía a un proyecto audiovisual independiente, exigiendo una rectificación de las acusaciones bajo advertencia de iniciar acciones judiciales.

Comunicado de Erick García

Consultada sobre esta posible demanda, la actriz fue enfática en señalar que mantendrá su posición y que recurrirá a las instancias correspondientes para probar sus afirmaciones. “Yo no me voy a rectificar. Yo no pienso rectificarme de nada”, aseveró Villarreal.

Las investigaciones e imágenes del caso se encuentran recopiladas para ser evaluadas en el marco de las acciones legales que determine el Ministerio Público.