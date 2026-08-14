Según la joven actriz, Erick García llegó hasta su casa para realizarle un casting privado, donde le pidió desnudarse frente a él | Foto: Magaly TV (Captura) / Composición EC
Según la joven actriz, Erick García llegó hasta su casa para realizarle un casting privado, donde le pidió desnudarse frente a él | Foto: Magaly TV (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

Este jueves, la joven actriz Patricia Villarreal afirmó que una representante de Del Barrio Producciones habría desatendido su denuncia contra Erick García Vilca por presunto hostigamiento sexual, al señalar que, en lugar de abordar su acusación, le habría ofrecido llevar un curso.

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