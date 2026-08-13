En una entrevista para el programa “Magaly TV, la firme”, García Vilca dio una breve explicación de los hechos y aseguró que el presunto casting era para un proyecto ajeno a Del Barrio Producciones. Además, hizo énfasis en que “no pasó nada más” de lo que se ve en las imágenes.
“Sí, es verdad. Quiero aclarar algo. Hice una propuesta, aceptó y no pasó absolutamente nada más como verás en las imágenes, no ha pasado absolutamente nada más… Es una cosa fuera de mi trabajo”, señaló Erick García Vidal ante la interrogante del programa conducido por Magaly Medina.
“Yo propuse un cortometraje, le conté cómo era la figura, aceptó, y le dije: ‘esto, lo otro, así es, ¿sí o no?’, sí, me dijo. Le hice las fotos y nada más, no tiene nada que ver la empresa (Del Barrio Producciones); sin embargo, la empresa ya me separó y yo no entendía porque”, agregó.
Del Barrio Producciones separa a productor
De acuerdo con un comunicado oficial publicado en redes sociales, la empresa recibió la denuncia el último lunes por la tarde. Ante ello, aseguraron haber “activado sus protocolos desde el primer momento” y adoptado medidas para garantizar un entorno más seguro.
“García Vilca fue separado de todas las actividades, proyectos y espacios vinculados a la productora”, señaló Del Barrio Producciones.
Asimismo, indicaron que tenían coordinada una reunión con la denunciante para este miércoles, pero ella no asistió. Sin embargo, resaltaron que continuarán el proceso y reiteraron su disposición para brindarle el apoyo legal o psicológico que requiera la joven actriz.