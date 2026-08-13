Erick García Vilca dio una breve explicación de los hechos y aseguró que el presunto casting era para un proyecto ajeno a Del Barrio Producciones. (Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme")
Erick García Vilca dio una breve explicación de los hechos y aseguró que el presunto casting era para un proyecto ajeno a Del Barrio Producciones. (Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme")
Por Redacción EC

Erick García Vilca, extrabajador de Del Barrio Producciones, se ha visto envuelto en una gran polémica luego de ser denunciado por una joven actriz por presunto hostigamiento sexual tras grabarla en ropa de baño durante un supuesto “casting privado”. Ante esto, el acusado rompió su silencio y se defendió.

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