La joven actriz denunció que Erick García Vilca habría utilizado su posición para ejercer conductas de índole sexual en su contra | Foto: Magaly TV (Captura) / Composición EC
La joven actriz denunció que Erick García Vilca habría utilizado su posición para ejercer conductas de índole sexual en su contra | Foto: Magaly TV (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

Erick García Vilca, extrabajador de Del Barrio Producciones, casa realizadora de Michelle Alexander, fue señalado por la joven actriz Patricia Villarreal por presunto hostigamiento sexual, luego de que, durante un supuesto “casting privado”, este le habría fotografiado con su celular y pedido que se desnudara frente a él.

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