Erick García Vilca, extrabajador de Del Barrio Producciones, casa realizadora de Michelle Alexander, fue señalado por la joven actriz Patricia Villarreal por presunto hostigamiento sexual, luego de que, durante un supuesto “casting privado”, este le habría fotografiado con su celular y pedido que se desnudara frente a él.

De acuerdo con las declaraciones de Villarreal en ‘Magaly TV, la firme’, ella asistió a los talleres de actuación de Del Barrio, que le permitió participar en producciones como la telenovela “Señora Destino”. Fue allí donde conoció a García, quien la contactó por Instagram para invitarla a una audición para un supuesto nuevo proyecto.

Denuncia contra extrabajador de Michelle Alexander: ¿Cómo sucedieron los hechos?

En las comunicaciones, García afirmó estar a cargo de la selección de actores. “Me mencionó nombres de jefes de casting, eso me dio más confianza”, comentó la joven, ingeniera industrial de profesión, a quien luego le solicitó su número telefónico.

La actriz llevó talleres de actuación de Del Barrio Producciones, por lo que apareció en algunas novelas de esa casa realizadora

Tras semanas de conversación, el comunicador acudió a la vivienda de Villarreal para realizar la prueba. Estando a solas, le solicitó fotos en baby doll bajo el argumento de que el personaje lo requería. Ante la negativa de la joven, ella sugirió usar ropa de baño, propuesta que él aceptó.

Las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de la casa muestran a García explicando la dinámica sin equipo audiovisual profesional, grabando a la actriz con su teléfono celular mientras vestía trajes ceñidos y, posteriormente, ropa de baño.

Ante la denuncia, Erick García fue separado de Del Barrio Producciones, donde era, según Michelle Alexander, asistente de producción

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“Quería que me quite la ropa”: la propuesta del denunciado

“Te veo potencial”, le dijo García, para luego proponerle continuar la audición en su propia casa, a lo que Patricia se negó. “Ahí sentí que las cosas no iban bien”, afirmó. En el video se le escucha preguntar: “¿Tienes problemas en besar a alguien?”, a lo que ella respondió que no, siempre que pudiera revisar el guion previamente.

La joven denunció que Erick García le habría fotografiado con su celular y pedido que se desnudara frente a él durante un "casting privado"

Posteriormente, Eric reveló sus intenciones al indicarle que, para la supuesta escena, debía sentarse en sus piernas y abrirse el brasier frente a su rostro. “Quería que lo seduzca, que me quite la ropa; ahí es donde no acepto”, declaró la actriz. Tras negarse, se retiró a cambiarse mientras García permanecía en el lugar.

“Busqué la manera de que se vaya de mi casa, sentía que me haría algo”, relató. Al regresar del baño, el sujeto notó la presencia de las cámaras y le exigió saber dónde se guardaba el video, a lo que ella respondió que estaba en manos de una empresa de seguridad. “Me hubieras dicho antes, para ir a otro lado, a un departamento”, habría recriminado García.

Villarreal asistió a los talleres de actuación de Del Barrio, lo que le permitió participar en producciones como la telenovela Señora Destino.

La respuesta de Erick García y las acciones de Del Barrio

Consultado sobre el caso, el denunciado negó haber cometido una falta, argumentando que solo le hizo una propuesta, tomó fotografías y que la situación no pasó a mayores ante la negativa de ella. “En las imágenes no ha pasado absolutamente nada. Es una cosa fuera de mi trabajo, pero la empresa me separó”, declaró.

Declaración de Erick García

Ante la gravedad de los hechos, Del Barrio Producciones anunció la separación del acusado. A través de un pronunciamiento en sus redes sociales, la empresa precisó que recibió la denuncia el último lunes por la tarde, activando de inmediato sus protocolos para garantizar “un entorno más seguro”.

Asimismo, indicaron que tenían coordinada una reunión con la denunciante a la que ella no asistió, pero recalcaron que continuarán con las medidas correspondientes y reiteraron su disposición para brindarle apoyo legal o psicológico.

Michelle Alexander indignada con Erick Garrcía

Por su parte, Michelle Alexander confirmó la salida del trabajador, calificando las imágenes de “asquerosas e inaceptables” y aclarando que García Vilca se desempeñaba únicamente como asistente de producción.

Respecto a la demora en pronunciarse, explicó que respetaron los tiempos de la víctima: “La única persona que puede autorizarnos a hacer pública esta denuncia es la víctima, y la víctima no lo hizo [en un primer momento]”, añadiendo que su empresa no realiza castings directamente, sino a través de una empresa especializada.

Esta acusación se suma a la reciente denuncia de Naldy Saldaña, exintegrante de La Bella Luz, contra el exdirector musical de la orquesta, César Sánchez, por acoso sexual y tocamientos indebidos durante un ensayo en San Juan de Lurigancho.

A raíz de este último hecho, Del Barrio decidió suspender el proyecto de una serie sobre la agrupación de cumbia, señalando que estos actos atentan contra sus valores corporativos.

Del Barrio Producciones canceló proyecto de serie sobre la historia de "La Bella Luz". / Bayron Guzman

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