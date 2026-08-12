Según ‘Magaly TV’, el acusado realizó un ‘casting’ en su vivienda, donde habría incurrido en actos de índole sexual contra la intérprete | Foto: Magaly TV (Captura) / Instagram (@ delbarriopro)
Según ‘Magaly TV’, el acusado realizó un ‘casting’ en su vivienda, donde habría incurrido en actos de índole sexual contra la intérprete | Foto: Magaly TV (Captura) / Instagram (@ delbarriopro)
Por Redacción EC

Ante la denuncia de una joven actriz contra Erick García Vilca, trabajador de Del Barrio Producciones, por presunto hostigamiento sexual tras grabarla en ropa de baño durante un supuesto “casting privado”, la casa realizadora de Michelle Alexander anunció la separación del acusado.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.