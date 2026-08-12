Ante la denuncia de una joven actriz contra Erick García Vilca, trabajador de Del Barrio Producciones, por presunto hostigamiento sexual tras grabarla en ropa de baño durante un supuesto “casting privado”, la casa realizadora de Michelle Alexander anunció la separación del acusado.

De acuerdo con un comunicado oficial publicado en redes sociales, la empresa recibió la denuncia el último lunes por la tarde. Ante ello, aseguraron haber “activado sus protocolos desde el primer momento” y adoptado medidas para garantizar “un entorno más seguro”.

Comunicado de Del Barrio Producciones

Como parte de estas acciones, precisaron que “García Vilca fue separado de todas las actividades, proyectos y espacios vinculados a la productora”.

Asimismo, señalaron que tenían coordinada una reunión con la denunciante para este miércoles, pero ella no asistió. Sin embargo, indicaron que continuarán el proceso y reiteraron su disposición para brindarle el apoyo legal o psicológico que requiera.

“Del Barrio Producciones rechaza de manera firme e inequívoca toda forma de hostigamiento sexual, acoso, violencia o conducta que vulnere la dignidad, integridad y seguridad de las personas”, enfatizó la compañía.

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Michelle Alexander tras denuncia contra su extrabajador: “Asqueroso e inaceptable”

Por su parte, Michelle Alexander también se pronunció en sus redes sociales para confirmar la salida del extrabajador. La productora calificó los hechos difundidos por Magaly TV, la firme de “asquerosos e inaceptables” y aclaró que García Vilca se desempeñaba como asistente de producción.

Respecto a su demora en hacer público el caso, Alexander explicó que respetaron los tiempos de la denunciante. “La única persona que puede autorizarnos a hacer pública esta denuncia es la víctima y la víctima no lo hizo [en un primer momento]” , sostuvo.

Asimismo, Alexander respaldó la decisión de la actriz de llevar el caso a televisión, arremetiendo contra el acusado. “No puedes aprovecharte de la fragilidad de las personas, de una muchacha que ha venido a trabajar como extra acá. ¡Qué asco me das! Me reafirmo: tolerancia cero”, sentenció, añadiendo que su empresa no realiza castings directamente, sino a través de una empresa especializada.

Sobre la denuncia

El caso fue reportado en un avance de “Magaly TV, la firme”, donde se afirma que García Vilca realizó un “íntimo casting” en su inmueble. En las imágenes del promocional, se observa al sujeto fotografiando con su celular a la joven, quien vestía solo ropa de baño.

Esta acusación se suma a la reciente denuncia de Naldy Saldaña, exintegrante de La Bella Luz, contra el exdirector musical de la orquesta, César Sánchez, por acoso sexual y tocamientos indebidos durante un ensayo en San Juan de Lurigancho.

A raíz de este último hecho, Del Barrio Producciones decidió suspender el proyecto de una serie sobre la agrupación de cumbia, señalando que estos actos atentan contra sus valores corporativos.

Del Barrio Producciones canceló proyecto de serie sobre la historia de "La Bella Luz". / Bayron Guzman

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