La participación de Samahara Lobatón en “El valor de la verdad” sigue generando diversos comentarios de las personas que fueron mencionadas en aquella edición. Esta vez, Delany López cuestionó a la hija de Melissa Klug por ventilar su vida en un programa a cambio de dinero.

López apareció como invitada del programa “Ponte en la cola” y fue consultada por lo que dijo Samahara Lobatón sobre ella en el sillón rojo, a lo que la joven intentó desviar la pregunta; sin embargo, Ricardo Rondón intervino y le consultó si aún mantienen su amistad.

“Ha sido mi amiga (¿Ya no es tu amiga?) No hablamos hace mucho tiempo. El no hablar, el no vernos, creo que (hizo que se alejen)”, resaltó López en su declaración al programa de Latina.

“Hay muchas cosas que no las comparto, porque cada quien tiene su verdad y su punto de vista. (¿Para ti mintió o dijo la verdad?) Es su verdad de ella, ella pasó por un polígrafo", añadió.

Por otro lado, Delany López descartó que vaya a ser invitada a “El valor de la verdad”, pues aclaró que ella no estaría dispuesta a ventilar sus secretos en televisión nacional a cambio de dinero.

“Lo que yo te podría decir y si quiero que quede claro, porque en algún momento quedó en que yo era desleal, creo que desde el día 1 que mi nombre sonó en la farándula, yo siempre he mantenido una postura de ser leal, no hablar cosas que yo he pasado en algún momento”, dijo Delany López, descartando así que se pueda sentar en el sillón rojo.