Denisse Dibós ha iniciado una dura lucha contra el cáncer de mama. A través de su cuenta de Facebook, la actriz y productora de teatro reveló que desde hace unos meses viene batallando contra la enfermedad.

“Hace varios meses que no sentía las ganas de compartir por este medio. He estado más concentrada en mi salud, asumiendo el cáncer de mama como algo que me tocó vivir, un aprendizaje más que me fortalece, procesándolo, yendo hacia adentro de mí misma”, inicia el texto que Dibós compartió en sus redes sociales.

La directora de la asociación cultural "Preludio" agradeció a las personas cercanas a ella, que conocían sobre la enfermedad que padece, por haber respetado su silencio hasta este momento.

"Pasando por el tratamiento con mucha fe y optimismo y con certeza que todo estará bien; pero nunca, nunca dejé de empujar mi barco , de seguir apostando por mi Preludio y todos sus proyectos culturales. Y además darme el espacio para trabajar para un nuevo proyecto de TV, porque sí, lo necesito, y amo mi trabajo", continúa el texto.

La actriz y directora de teatro, de 50 años de edad, finalizó su post con un mensaje de unión y paz. “Celebremos nuestras vidas y demos gracias por lo bueno que tenemos en ellas, estamos vivos, no lo tomen a la ligera, mañana, en un abrir y cerrar de ojos puede que ya no estemos. Reconciliación, por favor. Que tengan una feliz navidad y lo mejor para todos en el 2018”, concluyó.

En marzo de 2011, Denisse Dibós dio a luz a su primera hija de nombre Paloma, fruto de su relación con el economista Gabriel Ortiz de Zevallos.

La figura de teatro, cine y televisión ha formado parte de producciones como: "Al fondo hay sitio", "Valiente amor", "De vuelta al barrio", entre otras. En la pantalla grande participó en: "Dioses", "A los 40" y "Asu Mare 2".

También integra el elenco de actores de "Te volveré a encontrar", nueva ficción de América TV que tiene en la producción a Miguel Zuloaga.