Denuncian a Shirley Arica por presunta agresión física a mujer en discoteca

La modelo peruana, Shirley Arica, de 36 años, fue denunciada por agresión física contra mujer, tras un incidente de violencia física reportado el pasado fin de semana en el distrito de Punta Hermosa, al sur de Lima.
Y es que, la denuncia fue interpuesta por Karolay de los Ángeles Vásquez Abanto, de 30 años, quien relató ante las autoridades que el ataque sucedió aproximadamente a las 7:05 a.m. del domingo 11 de enero, en los exteriores de la discoteca Amarea.
Según el parte policial, difundido en el programa de televisión ‘Amor y Fuego, la agraviada sostiene haber sido interceptada por Arica, quien le habría propinado golpes de puño en el rostro y diversos arañazos.
En ese sentido, Vásquez Abanto señaló que, aunque el trato inicial con la modelo fue cordial durante la madrugada, la actitud de Arica cambió drásticamente horas después, sugiriendo que el móvil del ataque serían los celos.
Y es que, Karolay tiene una estrecha amistad que mantiene con Ivo Ezeta, quien sería la actual pareja de la denominada ‘Chica realidad’. “Ella ha venido, me ha arañado la cara y empezó a golpearme. Yo siento que es por él [Ivo Ezeta], porque otra razón no tengo”, declaró.