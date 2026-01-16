Denuncian a Shirley Arica por presunta agresión física a mujer en discoteca

La modelo peruana, Shirley Arica, de 36 años, fue denunciada por agresión física contra mujer, tras un incidente de violencia física reportado el pasado fin de semana en el distrito de Punta Hermosa, al sur de Lima.

Y es que, la denuncia fue interpuesta por Karolay de los Ángeles Vásquez Abanto, de 30 años, quien relató ante las autoridades que el ataque sucedió aproximadamente a las 7:05 a.m. del domingo 11 de enero, en los exteriores de la discoteca Amarea.

¿Cuáles fueron las presuntas agresiones?

Según el parte policial, difundido en el programa de televisión ‘Amor y Fuego, la agraviada sostiene haber sido interceptada por Arica, quien le habría propinado golpes de puño en el rostro y diversos arañazos.

En ese sentido, Vásquez Abanto señaló que, aunque el trato inicial con la modelo fue cordial durante la madrugada, la actitud de Arica cambió drásticamente horas después, sugiriendo que el móvil del ataque serían los celos.

Y es que, Karolay tiene una estrecha amistad que mantiene con Ivo Ezeta, quien sería la actual pareja de la denominada ‘Chica realidad’. “Ella ha venido, me ha arañado la cara y empezó a golpearme. Yo siento que es por él [Ivo Ezeta], porque otra razón no tengo”, declaró.

¿Qué dijo Shirley Arica tras las acusaciones?

Como parte de su testimonio, la víctima presentó capturas de pantalla de una conversación de WhatsApp en la que se leen insultos y amenazas de muerte presuntamente emitidas por Shirley.

Por su parte, Arica fue abordada por el programa y rechazó categóricamente las acusaciones, minimizando la existencia del altercado y negando conocer a la denunciante.

Denuncia contra Shirley Arica

“No sé la verdad, ni idea. Que pruebe lo que dice. Si ya denunció, creo que debe haber una investigación. Lo desmiento, yo duermo como un ángel”, afirmó la modelo.