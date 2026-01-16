Escuchar
(2 min)
La modelo negó las acusaciones de violencia contra otra mujer | Foto: Amor y Fuego (Captura)

La modelo negó las acusaciones de violencia contra otra mujer | Foto: Amor y Fuego (Captura)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La modelo negó las acusaciones de violencia contra otra mujer | Foto: Amor y Fuego (Captura)
La modelo negó las acusaciones de violencia contra otra mujer | Foto: Amor y Fuego (Captura)
Por Redacción EC

La modelo peruana, Shirley Arica, de 36 años, fue denunciada por agresión física contra mujer, tras un incidente de violencia física reportado el pasado fin de semana en el distrito de Punta Hermosa, al sur de Lima.

Denuncian a Shirley Arica por presunta agresión física a mujer en discoteca
Farándula

Denuncian a Shirley Arica por presunta agresión física a mujer en discoteca

Gisela Valcárcel confirma su retorno a la televisión con nuevo ‘reality’ de baile
Farándula

Gisela Valcárcel confirma su retorno a la televisión con nuevo ‘reality’ de baile

Clara Seminara decidió no continuar con el juicio contra Enrique Espejo por su estado de salud
Farándula

Clara Seminara decidió no continuar con el juicio contra Enrique Espejo por su estado de salud

Melissa Kug advierte a Bryan Torres tras agresión a Samahara Lobatón: “Tiene que estar preso”
Farándula

Melissa Kug advierte a Bryan Torres tras agresión a Samahara Lobatón: “Tiene que estar preso”