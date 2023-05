Deysi Araujo se acercó a la Dirincri para denunciar que está siendo víctima de extorsión, ya que personas desconocidas le están exigiendo pagar 50 mil soles a cambio de no dañar a su familia. La bailarina mostró diversos mensajes de WhatsApp en las que viene siendo acosada, además de llamadas en las que tratan de intimidarla.

Además, reveló que mientras estaba colocando la denuncia, recibió nuevas amenazas de los delincuentes. “Ahorita me acaban de volver a escribir. Se meten con mi familia, se meten con mi hijo diciendo que cuide a mi familia”, contó notablemente preocupada.

“Le vamos a volar la cabeza”, decía el mensaje de los extorsionadores, “Ahorita no tengo palabras, me siento mal. No es fácil pasar por esta situación, yo soy madre soltera”, dijo entre lágrimas para el diario La República, mostrando así que teme mucho por la vida de su hijo y su propia vida, ya que tiene miedo de andar por la calle y le suceda algo.