Deysi Araujo informó que denunció a su expareja, el juez Jackson Torres, por haberla acosado y difamado mediante un audio en el que la acusa de prostituirse. Indicó además que el tiempo que duró su relación fue una experiencia desagradable.

“Con mi abogado le hemos denunciado. Él me insultaba y grabó las cosas que me decía. He llorado mucho. […] quería que lo lleve a todas mis presentaciones, me manipulaba. Viví diez meses a su lado de terror”, dijo la exvedette en una entrevista para el diario Trome.

¿Qué acusaciones hizo Jackson Torres a Deysi Araujo?

Jackson Torres, expareja de Deysi Araujo, envió un audio al programa Magaly TV la Firme titulado “Deysi se prostituye”, en el que se cuestiona a la bailarina por el supuesto oficio que tenía.

Por su parte, Araujo, comentó que eso es falso y agregó que el juez la acosaba durante y después de su relación. Indicó que era una persona celosa, la amenazaba e incluso la seguía en su rutina diaria.

Deysi Araujo promete no retroceder con las denuncias

Sin embargo, la bailarina se animó a denunciarle recientemente porque tenía miedo en el pasado, sin embargo, esta vez prometió no retroceder con las medidas legales que tomó.

“[…] Esta situación que me tiene muy triste y nerviosa, no he parado de llorar”, agregó la presentadora de eventos.