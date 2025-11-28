Este jueves, el cantante de cumbia Deyvis Orosco fue denunciado por apropiación indebida de la canción 'Partido en mil pedazos’ y por amenazar legalmente a quien asegura ser el titular de sus derechos exclusivos.

Y es que, Edwin Alfredo Facho Rentería presentó documentos legales que lo acreditan como propietario exclusivo del tema, derechos que, según él, fueron adquiridos al compositor original, Miguel Augusto Laynes Dueñas.

La sorpresa llegó cuando el propio Orosco lanzó la canción como suya. “Me llevo la sorpresa de que el señor Deyvis Orosco lanza el tema como inédito de él. Yo me pregunto, ¿qué está pasando?”, relató Facho Rentería en 'Amor y Fuego’.

Así, Facho indicó que se enteró de la situación a través de su hermano, quien fue testigo de cómo Deyvis presentaba el sencillo durante un evento, como si fuera de su propiedad.

“Me dice Alfredo, acabo de presentar a Deyvis Orosco, y resulta que lanza un tema como si fuera exclusividad de él, y es tu tema. Yo me quedé sorprendido. El tema es igual”, detalló.

Por ello, tras varios intentos fallidos de comunicación Orosco y su mánager, Facho Rentería optó por enviar una carta notarial a Orosco, exigiéndole que se abstuviera de interpretar el sencillo.

Inicialmente, el denunciante señaló haber recibido una llamada del músico. “El viernes pasado me llamó el señor Deyvis Orosco y me dice: ‘Que también está sorprendido, que recién conoce la noticia y que quería conversar conmigo’”, contó.

Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando aseguró que Orosco le había enviado una carta notarial, “prácticamente amenazándome” para que se rectificara en 24 horas. “Yo solo estoy reclamando mis derechos”, exclamó.