Deyvis Orosco se enlazó este miércoles con el programa “En boca de todos” y habló sobre la polémica que se ha generado luego que Magaly Medina criticara que le haya pedido matrimonio por segunda vez a Cassandra Sanchéz de La Madrid.

El cantante de cumbia aceptó que ya le había pedido la mano a la madre de su hijo en octubre pasado; sin embargo, explicó que lo volvió a hacer porque quiso tener un detalle especial con ella.

“La primera vez la sorprendí, en octubre, pero fue una pedida de mano muy sencilla, muy íntima porque el mundo estaba de otra manera. Sin embargo, ella es una mujer que se merece todo, por eso ahora que el mundo regresó, a esta nueva forma de vivir me refiero. Lo único que te puedo decir que la que hoy es mi compañera se merece, esto y más. Me ha regalado lo más maravilloso”, puntualizó.

Asimismo, Orosco reveló compró un nuevo anillo para su pareja, quien desconocía la sorpresa. “Yo le regalé un segundo anillo, ella no sabía absolutamente nada. Coincidimos esta vez, ambos teníamos que trabajar en el mismo lugar, y dije este regreso a nuestras vidas tiene que ser inolvidable porque creo que lo que no le pude dar esa época, quería que comparta eso que merece tanto”, comentó.

El cantante de cumbia aclaró que su segunda pedida de mano no fue para promocionar su nueva gira, tal y como especuló Magaly Medina en la reciente edición de su programa.

“No fue por algo que no sea especial, este año nos vamos a casar”, enfatizó sorprendido a los conductores de “En boca de todos”.

Finalmente, Maju Mantilla le aconsejó al artista nacional que se deje guiar por lo que le dice su corazón y no por lo que otros puedan comentar. “Tú sigue lo que te dice tu corazón Deyvis, eso es lo que tienes que hacer no lo que te digan otras personas. Porque finalmente has encontrado a la mujer de tu vida, a la persona que te da tranquilidad, con la que realmente que te sientes acompañado, es tu compañera de vida”, dijo la figura de América Televisión.

