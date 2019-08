Deyvis Orosco llena de nostalgia las redes tras compartir foto de su niñez junto a sus padres

Deyvis Orosco compartió en Instagram una foto de su niñez, en la cual aparece en los brazos de su padre, el recordado cantante Johnny Orosco. En la imagen también se encuentra, Eva Atanasio, madre del artista.

"Se dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pero él decía que ella no podía estar detrás de él porque ellos iban tomados de la mano juntos, cuidándose, amándose. Si no hubiese sido por ella, él no hubiese llegado a ser quien fue. Y tampoco yo. Cap I - Deyvis Orosco. ¡Lo que fui, lo que soy!", se lee en la leyenda de la fotografía.

"¡Lo que fui, lo que soy!" es el título del libro biográfico de Deyvis Orosco, en el cual relata sus inicios en la música y su presente.

Deyvis nació en el Rímac, en 1986. Su padre y su madre, Eva Atanacio, tenían solo 16 años cuando, sorteando toques de queda, le dieron la bienvenida a su primogénito. Él se criaría en la tercera zona de Collique, en su Comas del alma.

Sus comienzos en el mundo de la música se dieron en el año 2006 con un proyecto titulado "Huellas de Amor" siendo renombrada en 2007 como "Gotitas de Lluvia".

Sin embargo, no fue hasta el siguiente año en el que diera un paso importante en su carrera, pues tomaría las riendas del Grupo Néctar luego de que su padre, Johnny Orosco, junto al resto de los integrantes fallecieran en un accidente de tránsito durante un tour que realizaban por la ciudad de Buenos Aires, Argentina.