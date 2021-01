Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez se han convertido en una de las parejas más queridas de la farándula local. En octubre de 2020, la pareja se comprometió en matrimonio; sin embargo, debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19) han decidido postergar su boda.

“Queremos que el momento preciso llegue para que la gente que nos quiere pueda celebrar con nosotros. Por ahora, lo primero es priorizar la salud, así que vamos a esperar la llegada de la vacuna”, dijo el cantante en un comunicado.

“El tema de la pandemia es una realidad diferente a la que se vivía antes. Pensar en celebración justo en este momento que está comenzando la segunda ola y que tanta gente está sufriendo, no es oportuno”, añadió.

El intérprete de “Amor a primera vista” y “No te creas tan importante” aseguró que Cassandra Sánchez de Lamadrid le ha dado equilibrio a su vida. “Cassandra se ha convertido en un pilar de mi vida y de mi carrera. Ella me ha dado el equilibrio que tanto necesitaba”, señaló el artista.

Por otro lado, este 2021, Deyvis Orosco anunció el lanzamiento de su propia disquera llamada DO Music Entertaiment. Además, estrenó en todas las plataformas virtuales el videoclip en versión salsa de su exitoso tema “Amor a primera vista”, feat que grabó junto a Amy Gutierrez, Cielo Torres y Combinación de la Habana.

“Esto que vivimos el año pasado y los seguimos viviendo ahora nadie lo esperaba, pero esto es lo que ratifica mi ideología de vida que hay dos caminos: el hacer y no hacer. La circunstancia hoy es diferente, no puedo tener shows pero no puedo dejar de tener contenidos y creo que, al menos en mi caso, las adversidades sacan lo mejor de mí, y este año uno de mis proyectos más importantes es el lanzamiento de mi disquera DO Music Entertaiment”, destacó.

“Siempre habrán tiempos difíciles y agradezco a Dios por mantenerme sano, pues con salud me voy de frente y se vienen grandes cosas para este año. Con mi disquera deseo ser el puente de otros artistas para que conozcan el mundo, quiero compartir con ellos todo el conocimiento que he logrado en estos años. Así que con pandemia o sin pandemia yo no voy a parar”, añadió el artista nacional.

