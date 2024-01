Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid atraviesan uno de los momentos más felices de sus vidas y están a punto de celebrar su primer mes como esposos; sin embargo, hay un fuerte rumor que sigue a la familia. Y es que, muchos fans han especulado que la pareja estaría esperando a su segundo hijo.

En una reciente entrevista con América Espectáculos, el cantante de cumbia salió al frente para aclarar los rumores en torno a un posible embarazo de su esposa. Según dijo, si esto sucediera, él sería el primero en compartir la noticia.

“No, Cassandra no está embarazada, en el momento en que Dios nos dé la bendición de tener nuestro segundo hijo, yo voy a ser el primero en compartirlo con toda la gente que nos quiere. Pero, no por el momento, no lo está”, aclaró.

Por su parte, Cassandra Sánchez también respondió a un seguidor de redes sociales que le preguntó por su posible embarazo. Ante esto, la hija de Jessica Newton fue breve, pero contundente: “No”.

Como se recuerda, en una pasada entrevista Cassandra Sánchez habló sobre la posibilidad de tener un segundo hijo. Mediante sus redes sociales aclaró que por el momento está enfocada en la crianza de Milan, su primer hijo, y Esus proyectos personales.

Deyvis Orosco se pronuncia acerca del supuesto embarazo de Cassandra Sánchez