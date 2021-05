El programa “Estás en todas” vivió un emotivo momento durante la sorpresa que preparó la producción a su conductora Natalie Vértiz. Jaime ‘Choca’ Mandros fue el encargado de presentar el saludo de la familia de su compañera de conducción, entre ellos su esposo, abuela, madre y hermana.

El primer video fue de su esposo Yaco Eskenazi y su hijo Liam, quienes agradecieron a Natalie por todo su amor y por ser una gran madre. Además, manifestaron su alegría porque pronto llegará un nuevo integrante a su familia.

“Estamos agradecidos con la vida, gracias a ti por convertirme en papá y por ser la madre de Liam y de este nuevo bebito”, expresó Yaco. “Mamá, te amo. Eres la mejor de todo el mundo”, añadió su hijo Liam.

Asimismo, su hermana Mariana Vértiz, su madre y su abuelita también le enviaron saludos a la modelo y le desearon que pase un feliz Día de la Madre. Natalie no pudo contener las lágrimas al agradecer el detalle y confesó que su madre hace poco superó el COVID-19.

“No muchos saben, pero mi mamá hace poco salió del COVID-19 y no es algo que he hablado o mencionado en mis redes sociales, pero si estuve con mucho miedo. Yaco me decía que todo iba a estar bien, pero uno no sabe lo que puede pasar. Es complicado este momento donde no puedes estar cerca a tus familiares”, manifestó, notablemente emocionada, Vértiz.

C04-natalie-familia

“Te amo, mamá. Gracias, eres lo más importante con mis hijitos y mi familia. Agradezco tenerte en mi vida y que hayas podido superar este momento tan difícil”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO

Así fue la presentación de Pamela Franco en “El artista del año”

El artista del año: Disfruta la increíble presentación de Pamela Franco