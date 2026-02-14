Esposa de Luigui Carbajal le manda advertencia por San Valentín: “Si no hay regalo, no hay nada”

En vísperas de las celebraciones por el Día de San Valentín, Diana García, esposa del cantante y actor cómico Luigui Carbajal, lanzó una contundente advertencia al artista.

Y es que, durante su participación en ‘Magaly TV’, la médica de profesión dejó claro que no aceptará excusas este 14 de febrero: “Si no hay regalo, no hay nada”.

La pareja, que lleva nueve años de relación y tiene un bebé de nueve meses, compartió detalles sobre su dinámica familiar y profesional.

García reveló que, en los inicios de su romance, Carbajal era propenso a olvidar fechas importantes. “Antes de casarnos, no se acordaba de nada”, confesó entre risas.

Sin embargo, aseguró que con el tiempo el cantante ha logrado “internalizar” los aniversarios y cumpleaños.

Por su parte, el intérprete admitió sus descuidos pasados, aunque intentó defenderse mencionando fechas clave, a pesar de cometer algunos errores en el set.

“Sé que el 20 de mayo es un día importante porque nos casamos... y el 21 de marzo es tu cumpleaños”, afirmó Carbajal, siendo corregido de inmediato por su esposa.

Durante la entrevista, García también fue consultada sobre las escenas de confianza y los juegos coreográficos entre su esposo y su excompañera de elenco, Xiomy Kanashiro, en ‘La Casa de la Comedia’.

“Él siempre se ha manejado así. Es una persona que tiene ese comportamiento con todo el mundo. Si fuera algo muy particular con alguien, una como mujer lo sabe”, explicó García.

Además, añadió que entiende el trabajo de actuación de Luigui: “Con todo el mundo se ha dado besos [piquitos]. Obviamente, si hay cosas que son un poco fuertes, eso sí se lo digo”.