En medio de las celebraciones por el Día de San Valentín, la modelo y actriz cómica Gabriela Serpa reveló que, aunque no tiene mucho tiempo libre por estar enfocada en su trabajo, mantiene una postura optimista frente a su situación sentimental.

Tras experiencias mediáticas poco afortunadas, la artista afirmó que se siente lista para iniciar una nueva etapa amorosa, estableciendo criterios más estrictos para quien desee conquistar su corazón.

A raíz de los problemas legales que enfrentó por su relación con Gonzalo Méndez, para este 2026, Serpa Serpa tiene claro que el rango de edad de su futura pareja debe oscilar entre los 35 y 40 años.

“Ya nada de chibolos. Ahora sí quiero a alguien que sea mayor que yo, obviamente previa investigación policial, fiscal y judicial para no llevarme malas experiencias ni ingratas sorpresas”, enfatizó durante una transmisión en vivo con sus seguidores.

Sin embargo, también puso un límite superior a sus preferencias, descartando a hombres que superen los 50 años por considerar que suelen cargar con una mochila emocional compleja o compromisos familiares previos que no se alinean con su momento actual.

“Me merezco una buena persona porque también lo soy”, sentenció Serpa, quien este 14 de febrero cambiará las cenas románticas por los sets de grabación, convencida de que este año su “media naranja” finalmente aparecerá.

“Sí [estoy soltero], no me llega el amor, pero creo que este es mi año y voy a encontrar el amor, sí o sí va a aparecer esa persona que espero”, sentenció la modelo quien ahora trabaja con su hermana Claudia en el programa de humor liderado por Jorge Benavides en Panamericana TV.