Hugo García celebra el embarazo de Isabella Ladera días antes de San Valentín: “Mi panzona”

A poco de celebrarse el Día de San Valentín, el modelo peruano Hugo García y la ‘influencer’ venezolana Isabella Ladera pusieron fin a los rumores y confirmaron que se convertirán en padres.

Y es que, mediante una publicación conjunta en Instagram realizada este viernes 13 de febrero, la pareja compartió la primera ecografía de su bebé, consolidando su relación iniciada en octubre de 2025.

García, quien será padre por primera vez, no ocultó su entusiasmo al publicar videos desde Miami donde se le ve junto a Ladera.

En las imágenes, el deportista acaricia el vientre de la modelo, que presenta un avanzado estado de gestación. “Mi panzona”, escribió, bromeando además sobre las facilidades de acceso que tendrá su pareja en lugares públicos debido a su estado.

Publicación de Hugo García

Por su parte, Ladera, quien ya es madre de una niña fruto de una relación anterior, expresó su emoción tras haber buscado este embarazo durante un tiempo considerable. “Mitad tuya, mitad mía. Nuestro”, señaló la modelo en sus redes sociales.

¿Cómo recibió Hugo García la noticia del embarazo?

Asimismo, en una entrevista exclusiva para la revista ¡Hola!, Ladera relató el momento exacto en que le informó a García que tendrían un hijo.

“Estábamos en un parque. Yo le doy la noticia, lo miro a los ojos, le digo: ‘Te tengo que contar algo, no puedo aguantar más’. Se puso a llorar un rato ”, declaró, subrayando que el exintegrante de ' Esto es Guerra’ se quedó en shock por la emoción.

Pese a la alegría, Ladera confesó que este segundo embarazo ha sido físicamente más demandante que el primero, manifestando fuertes síntomas como migrañas, náuseas y fatiga. Se estima que el nacimiento del bebé se produzca entre los meses de abril y mayo de 2026.