El exfutbolista Jefferson Farfán, que ahora incursiona como inversionista y creador de contenidos en Internet, recordó a su padre Luis Farfán Quispe, con quien solo mantiene una relación amical.

De ese modo, el deportista reveló que conoció a su padre cuando era muy pequeño, y que no disfrutó un vínculo estrecho con él, ya que este se habría alejado.

“¿A qué edad conoces a tu papá Luis?”, le preguntó el Cuto Guadalupe. A lo que Farfán respondió: “Chiquito, recuerdo que fui a ver a mi abuela”, dijo en una entrevista con su tío.

Por otro lado, Jefferson aseguró que, a pesar de la ausencia de su padre, no tiene rencor hacia él, ya que aprendió de su madre, Rosario Guadalupe, a no criticarlo.

“No soy nadie para juzgarlo. El que juzga es el de arriba. Mantenemos un respeto, cuando veo lo saludo, pero siempre sale la chacota, lo jodo: ‘Por qué no me diste mi tarro de leche, ahorita estarías en mi mansión’”, relató el ex de Melissa Klug.

¿Cuál es la relación que Jefferson Farfán tiene con su padre?





En ese sentido, Farfán afirmó que mantiene una relación amical con su papá, donde incluso intercambia bromas con él.

“Mi papá conmigo, siempre que nos hemos visto, es una relación amical. Siempre lo jodo, pero la comunicación con mi papá es de amigos. Mi papá sabe que no ha estado conmigo, pero mi mamá nunca inculcó que lo juzgue”, finalizó.

Los hijos de Jefferson Farfán





Jefferson Farfán es padre de 4 hijos, los cuales tuvo con tres parejas diferentes: Mercedes Carrasco, Melissa Klug y Darinka Ramírez.

Con la primera, tuvo a su hija mayor de nombre Mailén. Durante su romance con Melissa, concibió a dos hijos varones: Adriano y Jeremy. Finalmente, con Ramírez tuvo a la pequeña Luana.