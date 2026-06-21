Resumen

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Angie Arizaga dedicó un emotivo mensaje a Jota Benz para celebrar esta fecha especial. (Foto: Instagram / @angiearizaga)
Angie Arizaga dedicó un emotivo mensaje a Jota Benz para celebrar esta fecha especial. (Foto: Instagram / @angiearizaga)
Por Redacción EC

Angie Arizaga vive un momento de plenitud en su relación con Jota Benz, a quien dedicó un romántico mensaje para celebrar el Día del Padre. Como se sabe, el integrante de “Esto es guerra” y la participante de “Me caigo de risa”, fruto de su relación, tienen un niño llamado Matteo Alessandro.

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