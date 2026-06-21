Angie Arizaga vive un momento de plenitud en su relación con Jota Benz, a quien dedicó un romántico mensaje para celebrar el Día del Padre. Como se sabe, el integrante de “Esto es guerra” y la participante de “Me caigo de risa”, fruto de su relación, tienen un niño llamado Matteo Alessandro.

A través de sus redes sociales, Angie Arizaga de “Me caigo de risa” compartió un tierno video donde muestra a Jota Benz, su pareja y futuro esposo, el proceso que le tomó pasar desde el primer día que se convirtió en papá.

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“Desde que te conocí, supe que quería que fueras el padre de mis hijos. Este video es de los primeros días de nacido de Matteito. Recuerdo verte tan nervioso y, al mismo tiempo, tan lleno de amor, intentando calmarlo mientras yo descansaba. En ese momento confirmé algo que ya sabía: ibas a ser un papá increíble”, se lee en la descripción del post que compartió Angie Arizaga.

Asimismo, agradeció por estar juntos y cuidar a ambos. “Hoy, verte con él sigue siendo una de mis cosas favoritas. Gracias por amarnos, cuidarnos y acompañarnos siempre. Te amamos muchísimo”.

Uno de los momentos más emotivos de la publicación es el mensaje que acompaña el interior del video. Para Angie Arizaga, el nacimiento de su menor hijo fue el regalo más grande para ambos. “Me tomó 9 meses crear tu regalo para el Día del Padre, espero que lo disfrutes para toda la vida”, se lee en el video.

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Cabe recordar, que la popular ‘negrita’ no solo compartió el tierno mensaje a su futuro esposo, sino también publicó un divertido video previo a la fecha especial.

Angie Arizaga dedicó un emotivo mensaje a Jota Benz para celebrar esta fecha especial. (Foto: Instagram / @angiearizaga)

“Por un Día del Padre sin tazas, sin corbatas y sin medias. Si van a regalar, háganlo bien“, escribió la modelo. El video logró registra la reacción de Jota Benz, quién lo tomó con humor y solo atinó a sonreír.