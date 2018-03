Día de la Mujer: farándula local conmemora esta fecha en Instagram

Varios personajes de la farándula local, entre ellos, actores, actrices, entre otros; conmemoraron a través de variados post en sus cuentas de Instagram y Twitter, el Día Internacional de laMujer.

"Hijas, hermanas, mamás, abuelas, esposas, amigas, primas, compañeras. A todas las mujeres del mundo, a los seres más maravillosos que Dios ha creado quiero desearles un feliz 8 de marzo.

Si me faltó alguna categoría no duden en recordármelo. Jajaja", escribió el actor Orlando Fundichelli.

Por su parte, Christian Meier compartió en su Instagram junto a una foto de su madre, la ex miss Universo Gladys Zender, el siguiente mensaje:

"Los ojos de las mujeres han atravesado más corazones que las balas de todas las guerras del mundo. Feliz día a todas las mujeres. #diadelamujer #8marzo".

Horas antes, la actriz Stephanie Cayo, había compartido en la misma red social, un video de ella cantando el tema "This is me", de la película "The Greatest Showman Ensemble" para recordar este día.

"Mañana es el día de la mujer y esta canción me tiene cantando como himno nacional. This song feels to me like the nacional anthem of my head. #womensday soon", escribió la actriz de 29 años.

