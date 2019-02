Día Mundial Contra el Cáncer: las celebridades que sobrevivieron a la enfermedad

Hoy, 4 de febrero, se conmemora el Día Mundial Contra el Cáncer, fecha en la que se recuerda a la víctimas de esta enfermedad, y a las personas que luchan diariamente para sobrevivir.

► Los seis tipos de cáncer más mortales en el Perú y los síntomas que provocan

► Cáncer de estómago, el más mortal en Perú | ¿A qué se debe esto?

Según la Sociedad Americana del Cáncer, más de 1.7 millones de casos fueron diagnosticados en los Estados Unidos en 2018, una cifra alarmante que solo puede reducirse con prevención.

En nuestro país, el cáncer se ha convertido en la primera causa de muerte tanto en hombres como mujeres registrando al año 66 mil 627 nuevos casos, y 33 mil 098 muertes.

En los últimos años, varias celebridades han hablado públicamente sobre sus propias experiencias en la lucha contra esta mortal enfermedad. Aquí hacemos un repaso.

OLIVIA NEWTON-JOHN

En septiembre de 2018, la actriz y cantante de 70 años anunció que posponía su gira de conciertos por Norteamérica después de que le diagnosticaran cáncer por tercera vez. En Facebook , Olivia Newton-John escribió que un tumor había hecho metástasis en la parte baja de la espalda y se estaba sometiendo a un tratamiento de radiación.



La recordada Sandy de "Grease" fue diagnosticada por primera vez con cáncer de mama en 1992. Se sometió a nueve meses de quimioterapia y a una mastectomía. En 2013, los médicos descubrieron que el cáncer había regresado y se había extendido a su hombro.

ROBIN ROBERTS

La presentadora del programa "Good Morning America", Robin Roberts, fue diagnosticada con cáncer de mama en 2007. Luego, en 2012, tuvo un diagnóstico de un trastorno sanguíneo del síndrome mielodisplásico, que requirió un trasplante de médula ósea y quimioterapia. Hoy ella está recuperada.



FRAN DRESCHER

​La recordada actriz de "La nana", Fran Drescher, comentó que vio a ocho médicos en el transcurso de dos años antes de que se le diagnosticara correctamente un cáncer uterino en el 2000. Tras superar la enfermedad, la actriz escribió un libro para ayudar a otros en su recuperación, y creó una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a las mujeres a reconocer los signos de alerta temprana de la enfermedad.

CYNTHIA NIXON

La actriz de "Sex and the City" venció el cáncer de mama en 2006, tras seis semanas y media de radioterapia y una lumpectomía. Cynthia Nixon además fue portavoz para la Fundación Cure en 2008 y continuó su defensa de la salud de las mujeres cuando postuló para ser gobernadora de Nueva York .

JANE FONDA

En 2018, Jane Fonda reconoció haber sido sometida a una operación para acabar con un cáncer en el labio. Ocho años antes, la actriz fue diagnosticada con cáncer de mama.

SHARON OSBOURNE

​La presentadora de TV Sharon Osbourne fue diagnosticada con cáncer de colon en 2002. La estrella habló del tema abiertamente y documentó su experiencia en el reality show "The Osbournes".

KATHY BATES

La actriz Kathy Bates no solo sobrevivió a un cáncer de ovario en 2003, sino también al cáncer de mama en 2012. Se sometió a una mastectomía doble y le dijo a People que tuvo la suerte de no tener que someterse a radiación o tratamiento nuevamente.

SHERYL CROW

En 2006, a la cantante de country Sheryl Crow se le diagnosticó cáncer de mama a los 44 años. Hoy ayuda a otras personas a enfrentar la enfermedad.



GIULIANA RANCIC

La presentadora de TV Giuliana Rancic descubrió que tenía cáncer de mama mientras se sometía a tratamientos de fertilidad en 2011. Ella procedió a someterse a una mastectomía doble después de una lumpectomía fallida, y se está recuperando.



MICHAEL C. HALL

El actor de la serie "Dexter", Michael C. Hall, fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin en 2010. Se sometió a quimioterapias y ahora está más recuperado.

ROBERT DE NIRO

El famoso actor Robert De Niro fue diagnosticado con cáncer de próstata en etapa temprana en 2003. La estrella recibió tratamiento y está recuperado.

HUGH JACKMAN

El actor Hugh Jackman ha combatido el cáncer de piel desde 2013.

"Todo está bien. Es cáncer de piel, pero es la forma menos peligrosa. Así que es algo que debo eliminar", dijo en una entrevista. Ahora él promueve el uso del protector solar.

CHRISTINA APPLEGATE

​La actriz de "Matrimonio con hijos", Christina Applegate, fue diagnosticada de cáncer de mama en etapa temprana a los 36 años de edad. La estrella se realizó una mastectomía bilateral en 2008 y está recuperada.

BEN STILLER

Ben Stiller dijo que está libre de la enfermedad después de que le diagnosticaran cáncer de próstata en 2014. "Realmente soy afortunado de que mi tratamiento fue básicamente una operación y eso fue todo", dijo.

JULIA LOUIS-DREYFUS

Julia Louis-Dreyfus fue diagnosticada con cáncer de mama en 2017. La actriz de "The New Adventures of Old Christine" quiere militar para que otras mujeres tengan el acceso a un seguro de salud que les permita luchar contra la enfermedad como lo pudo hacer ella.

SHANNEN DOHERTY

La estrella "Charmed", Shannen Doherty, fue diagnosticada con cáncer de mama en 2015 y se sometió a quimioterapia, radiación y cirugía para tratar la enfermedad. La actriz dijo que su batalla contra el cáncer la convirtió en un "mejor ser humano".

MELANIE GRIFFITH

Melanie Griffith ha tenido una dura batalla contra el cáncer a la piel desde el 2009. La actriz sigue recuperándose y promueve el uso del bloqueador solar, además del chequeo preventivo con el dermatólogo.