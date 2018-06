Día del padre: estrellas latinas la pasan con sus padres en esta fecha | FOTOS

Distintas personalidades del espectáculo y televisión de países como México y Argentina han manifestado su cariño y admiración por sus respectivos papás o esposos por el Día del Padre.



Instagram se llenó de recuerdos, escenas emotivas y de celebración en este Día del Padre. Los famosos compartieron en sus perfiles la forma en que celebraron. Desde fotos del pasado, abrazos eufóricos y sonrisas.



Diego Torres demostró en Instagram cuan feliz es al ser papá. En esta fecha tan especial compartió una imagen con su pequeño hijo. Ambos disfrazdos de superheroes. Él de Batman y su hijo de Flash.

Otra celebridad en demostrar su emoción al convertirse en padre fue Luis Fonsi, quien compartió una foto con sus hijos. "Mi cara de bobo lo dice todo. Esto es mi todo...mi motor, mi inspiración. Saludos a todos los padres que se jo... todos los días por su familia, que tienen sus prioridades claras", escribió el cantante urbano.



La actriz mexicana Aislinn Derbez compartió dos tiernas imágenes de sus papás favoritos: Mauricio Ochmann, su esposo; Eugenio Derbez, su padre.

"Este hombre me ha dado las lecciones más grandes sobre cómo ser el mejor ejemplo para un hijo. Lo que más admiro de él es su integridad como ser humano, su paternidad y el esposo que es, porque me enseña todos los días con su ejemplo que si no hay integridad, equilibrio, amor y contención por uno mismo no hay manera de poder darle eso mismo a un hijo. Gracias, Maurcio por existir en nuestras vidas y ser el mejor papá. Te amo", fue el emotivo mensaje de la mexicana a su esposo.



"Este hombre me dio mis mejores momentos de infancia, llenó mi vida de risas, de alegría, y de experiencias muy particulares. Siempre ha sido mi mejor amigo, y estar con él siempre fue mi alivio, mi ilusión y mi felicidad más grande. Gracias papá Eugenio por iluminar mi vida hasta hoy. Te Amo tanto tanto", escribió Aislinn al actor mexicana Eugenio Derbez.

