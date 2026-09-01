La exconductora de “Yo Soy”, Diana Sánchez, descartó la existencia de una mala relación con Franco Cabrera, actual conductor del programa, durante el tiempo en que compartieron pantalla en aquel espacio televisivo.
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