La exconductora de “Yo Soy”, Diana Sánchez, descartó la existencia de una mala relación con Franco Cabrera, actual conductor del programa, durante el tiempo en que compartieron pantalla en aquel espacio televisivo.

Durante una entrevista en el podcast “Sin + Que decir”, donde fue entrevistada por Ethel Pozo, Mario Hart e Israel Dreyfus, Sánchez precisó que la dinámica laboral se mantuvo en términos profesionales.

“Mira, entonces, ¿cómo será nuestro nivel de profesionales que si no me botaban nadie se da cuenta? Yo creo que hemos sabido llevar el trabajo, no hemos sido grandes amigos, pero hemos sido profesionales ”, declaró en el espacio digital.

Asimismo, la exintegrante del desaparecido reality ‘Combate’ aclaró que su salida de ‘Yo Soy’ no se debió a discrepancias con el elenco ni con el equipo del programa, sino a temas contractuales y presupuestales.

“Yo sé la razón, ha sido una conversación interna con el canal, me explicaron los motivos y fue una cuestión de cambios administrativos, de arreglos económicos”, sostuvo durante la transmisión.

Franco Cabrera y Diana Sánchez condujeron la primera temporada de Yo Soy en este 2026 | (Foto: Instagram)

Por otro lado, Sánchez afirmó que su labor estuvo enfocada en la interacción detrás de cámaras con los participantes y no en buscar protagonismo, pues asumió el proyecto con gratitud hacia Rayo en la Botella, encargados de realizar el show.