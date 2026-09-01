La exbailarina sostuvo que su salida de la producción no estuvo vinculada a discrepancias con la producción de Latina TV | Foto: Facebook (Captura)
La exbailarina sostuvo que su salida de la producción no estuvo vinculada a discrepancias con la producción de Latina TV | Foto: Facebook (Captura)
Por Redacción EC

La exconductora de “Yo Soy, Diana Sánchez, descartó la existencia de una mala relación con Franco Cabrera, actual conductor del programa, durante el tiempo en que compartieron pantalla en aquel espacio televisivo.

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