Diana Sánchez da una nueva noticia en torno a su deseo de formar una familia al lado de su pareja Dan Guido. Así como anteriormente dijo que el tratamiento que su esposo recibió tras ser diagnosticado con leucemia postergó sus planes, ahora la posibilidad de convertirse en madre está más latente que nunca.

Según explicó la exconductora de “Yo soy”, las circunstancias médicas hicieron que la pareja optara por un proceso de fertilidad planificado. En una reciente entrevista en el podcast “Sin más que decir”, Sánchez explicó que los exámenes realizados como parte de la fecundación in vitro fueron favorables y que el siguiente paso será la transferencia del embrión.

“La fecundación in vitro ha salido favorable y genéticamente bien. Estamos esperando el momento para ponerlo en mi pancita y esperemos que mi cuerpo sea bueno para recibir a mi bebito”, expresó Diana Sánchez al referirse con emoción a la posibilidad de convertirse en madre.

Diana Sánchez emociona al contar cómo avanza su fecundación in vitro.

La exchica reality también dejó claro que el resultado favorable del procedimiento no significa que el embarazo esté garantizado, pues todavía debe continuar con las siguientes etapas del tratamiento.

Diana Sanchéz también dijo que el proceso para preservar la posibilidad de tener hijos estuvo relacionado con la situación médica de su esposo. “Todo hice, hermana. Nada funcionó, porque definitivamente mi edad, sumado el medicamento, más la quimioterapia. No funcionó”, contó.

En ese periodo, los médicos recomendaron a la pareja no buscar un embarazo debido a los posibles riesgos asociados al tratamiento oncológico. Diana Sánchez recordó que una de las principales advertencias médicas estaba relacionada con los efectos que los medicamentos podían tener en un eventual bebé.

“Cuando los médicos nos dijeron que Dan iba a recibir este tratamiento, lo primero que nos advirtieron fue que no tengamos hijos, porque al recibir su cuerpo estas medicinas, el bebé podría salir con algún problema”, recordó Sánchez.

Ahora, con los resultados favorables de la fecundación in vitro, Diana Sánchez y Dan Guido se encuentran más cerca de cumplir su anhelo de convertirse en padres. Aunque todavía deben esperar para conocer cómo continúa el proceso.