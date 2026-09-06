Diana Sánchez compartió los avances de su tratamiento de fertilidad tras obtener resultados positivos en sus exámenes para convertirse en madre. (Foto: Instagram / @dianasanchezpalomino04)
Diana Sánchez compartió los avances de su tratamiento de fertilidad tras obtener resultados positivos en sus exámenes para convertirse en madre. (Foto: Instagram / @dianasanchezpalomino04)
Por Redacción EC

Diana Sánchez da una nueva noticia en torno a su deseo de formar una familia al lado de su pareja Dan Guido. Así como anteriormente dijo que el tratamiento que su esposo recibió tras ser diagnosticado con leucemia postergó sus planes, ahora la posibilidad de convertirse en madre está más latente que nunca.

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