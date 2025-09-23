Diealis vivió un tenso momento durante la transmisión en vivo que realizó el último fin de semana, donde tuvo como invitado al polémico personaje Giancarlo Scarpati. Lo que inició como una interacción amistosa terminó en una gran polémica que molestó al popular streamer.
En un momento de la conversación, Scarpati hizo referencia a la edad de una de las participantes en el stream, lo que provocó la incomodidad de Diealis, quien no tuvo reparos en responder y expresar su molestia.
LEE: Diealis debuta en ‘Esto es Guerra’ y promete sorprender pese a las críticas
“Tu amiga menor que se vaya”, se le oye decir a Scarpati en la transmisión en vivo, en referencia a una de las invitadas. Ante esto, Diealis alzó la voz y confrontó a su invitado.
El streamer señaló que no estaba de acuerdo con las declaraciones de Scarpati y, para evitar que se genere una polémica, decidió terminar su transmisión en vivo.
Cabe señalar que, tras el fin de la transmisión en vivo, la polémica no terminó. Horas después, Scarpati difundió un presunto audio de Diealis, donde el streamer hablaba de lo que podría pasar en el stream.
MÁS INFORMACIÓN: Janet Barboza acepta cita romántica con Diealis, ‘streamer’ 20 años menor: “Tiene presupuesto”
Ahora, este enfrentamiento ha iniciado un debate en la comunidad digital sobre los límites de lo que se puede mostrar y decir en el mundo del streaming.
