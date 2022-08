La reconocida actriz mexicana Itatí Cantoral no pudo ocultar su sorpresa al conocer que Diego Bertie había fallecido tras caer del piso 14 del edificio en el que vivía, ubicado en el distrito de Miraflores.

La recordada ‘Soraya’ fue abordada por la prensa de su país cuando salía de un edificio. “¿Itatí qué nos puedes decir del fallecimiento de Diego Bertie, tú trabajaste con él?”, consultó un reportero.

Ante la pregunta, la artista mexicana explicó que justo en ese momento estaba poniéndose al tanto de la noticia. “Justamente estoy leyendo esa noticia”, manifestó la actriz; sin embargo, se mostró conmocionada cuando el reportero le dio a conocer que el peruano murió tras caer desde lo alto de un edificio.

“¿Se cayó? No lo puedo creer. No, no, no (era) un actor maravilloso, yo hice una telenovela con él que se llamó Vale Todo, y mi papá, que en paz descanse, y mi hermano hicieron la canción”, exclamó Itatí Cantoral.

Asimismo, recordó detalles de la vez que compartieron roles en la telenovela “Vale Todo” en el 2002. “Lo grabamos en Brasil (la novela), en Río de Janeiro, éramos protagonistas juntos, un tipazo, un ser maravilloso”, comentó desde dentro de su auto.

Finalmente, la mexicana aseguró que se le extrañará a Diego Bertie. “Se han muerto muchas personas muy queridas. Lo vamos a extrañar”, finalizó.