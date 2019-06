Diego Boneta y el desafío que le representó desligarse del personaje de Luis Miguel

El derrotero artístico de Diego Boneta siempre ha estado vinculado a Luis Miguel. Tenía once años de edad, cuando cantó por primera vez el tema del 'Sol de México' "La chica del bikini azul" en el programa concurso "Código F.A.M.A.". Quince años después, volvió a interpretar la misma canción. Esta vez como parte de su rol en la serie biográfica de Netflix.

"Fue una locura, siento que hay una conexión especial, toda la vida he admirado a Luis Miguel", señala Diego, durante su primer encuentro con periodistas peruanos en Lima.

Interpretar a Luis Miguel ha sido uno de los "retos más grandes y desafiantes" que le ha tocado afrontar al actor mexicano, sobre todo por el tema de la caracterización.

"No fue fácil, Construímos el personaje juntos (con Luis Miguel) . Fueron varias horas de preparación física, el bronceado fue doloroso, tenía que salir desnudo de la cámara de bronceado, me quemé las nalgas varías veces", recuerda de esa experiencia.

►Diego Boneta llega a Lima y ellas son las ganadoras del Meet and Greet



►Diego Boneta, el Luis Miguel de Netflix, llegará al Perú para firma de autógrafos



Encarnar a Luis Miguel le abrió las puertas de Hollywood a Diego Boneta, algo que no había conseguido ni cuando actuó en la película en inglés "Rock of Ages" junto a Tom Cruise.

Diego también señaló que una vez culminadas las grabaciones de la serie de Netflix, le costó desligarse del personaje que encarnó durante dos años.

"Me pasó algo por primera vez. (Luis Miguel) era un personaje que físicamente no me podía quitar. Lo de la separación del diente fue permanente y por un año, el bronceado, el pelo (...) cuando me quitaron eso fue como, ¿y este quién es?", contó.



DESTIERRA RUMORES



Asimismo, recordó cuando, hace algun tiempo, en el Perú corrió el falso rumor de que iba a realizar un show en Lima para interpretar las canciones de Luis Miguel.

"Incluso decía que yo iba a cantar sus canciones, nunca hubo planes de hacer shows cantando sus temas. Yo nunca podría hacer eso, porque Luis Miguel hay uno solo, Luis Miguel es Luis Miguel y yo soy Diego", comentó.

ELOGIA A NATALIE



Finalmente, el actor mexicano se pronunció en torno a Natalie Vértiz, modelo peruana con quien grabó dos comerciales. "Es una tipaza, hemos hecho dos comerciales juntos, me cae muy bien", enfatizó.