Diego Boneta habla sobre la relación que lo une a Sofía Castro, hija de Angélica Rivera

Diego Boneta ha viajado hasta Madrid para recoger el Premio a Mejor Actor Internacional de la revista GQ. Un galardón que le entregó su amigo y compañero en la exitosa serie de Netflix sobre la vida de Luis Miguel, Óscar Jaenada.

El actor mexicano reconoció que el furor causado por la serie de Netflix había supuesto un antes y un después en su vida. Aún así, la cara negativa de la fama la ha vivido recientemente, pues en septiembre denunció haber recibido amenazas de muerte de un grupo de empresarios peruanos que fueron estafados por un falso representante del actor.

En declaración a El Universal de México, Diego Boneta señaló que el éxito de la serie de Luis Miguel contribuyó a que se le otorgara el premio a Mejor Actor Internacional.

"Creo que la serie de Luis Miguel tuvo algo que ver. Para mí es algo muy especial porque todo lo de la serie empezó aquí. Es el cierre de un capítulo que ha vuelto a dar el círculo completo, yo empecé a prepararme aquí con Juan Carlos Coraza hace un año y medio y el que me hayan dicho lo del premio se me hizo algo muy bonito, una coincidencia quizás", sostuvo Boneta.

Sobre las amenazas de muerte que ha recibido, el actor mexicano, sostuvo: "Siempre hay cosas buenas, siempre que pasan cosas buenas pasan cosas malas, siempre hay pros y contras de todo aunque no dejo que estas cosas eclipsen todo. Sé que España es como un mercado en el que no volvía desde 'Rebelde' pero lo llevo muy bien, me encanta que haya fans de todas las edades".

Finalmente, descartó tener una relación amorosa con Sofía Castro, hija de la actriz Angélica Rivero y el presidente de México, Enrique Peña Nieto. "No hay nada, yo estoy soltero, feliz, no me da tiempo para nada", subrayó.