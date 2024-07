El cantante de Los Rebeldes de la Cumbia, Diego Cruz Tapia, fue denunciado nuevamente por agresión física y sexual contra su expareja, la joven Alicia Astonitas, de 23 años.

Al ser entrevistada por “Magaly TV, la Firme”, Astonitas relató que el pasado 3 de junio, su expareja la volvió a maltratar a la salida de una discoteca en Chiclayo, donde la golpeó con un casco de motocicleta.

Por otro lado, la joven reveló también que Cruz Tapia la golpeó con sus puños, correazos y terminó abusando sexualmente de Alicia. “Me levanté con la cara hinchada. Abusó de mí, amanecí chupeteada”, comentó.

“Yo solo lo abrazaba y trataba de calmarlo. Me va a matar, yo me decía: ‘me va a matar’. Con el casco me dio un cabezaso en la boca”, relató entre lágrimas.

Diego Cruz fue encarcelado, liberado y negó las acusaciones





La mujer destacó también que Cruz la secuestró por 3 días para evitar que lo denuncie. Al recuperar su libertad, no dudó en hacerlo, por ello, el cantante fue arrestado el fin de semana durante uno de sus conciertos.

Sin embargo, tras haber sido entregado al Poder Judicial, el cantante fue liberado para luego pronunciarse en redes sociales y negar las acusaciones de violencia sexual y físico. “El que nada debe, nada teme. Yo no le he hecho daño a nadie”, dijo.

De ese modo, Alicia pidió ayuda a las autoridades, especialmente al Ministerio de la Mujer, ya que fue amenazada de muerte. Astonitas mostró su rostro desfigurado ante las cámaras, exponiendo señales de su agresión.

La agredió en el pasado





No es la primera vez que Diego Cruz Tapia fue denunciado por Alicia. En diciembre de 2023 lo acusó por el mismo delito, pero no fue escuchada, aseveró. Sin embargo, tras las agresiones, ella regresó con él. “Regresamos porque yo creí en su arrepentimiento de haberme agredido”, sentenció.

Asimismo, la agrupación de cumbia no ha tomado acciones sobre el cantante, manteniéndolo en sus filas durante estos meses. Hasta la fecha no se han pronunciado.